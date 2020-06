Entre las incógnitas que muchos de los fans de Pokémon GO tienen desde el primer día, está el por qué el videojuego de realidad aumentada no deja que los pokémon pronuncien su nombre como lo hacen en el anime. ¿Fue una decisión de Niantic? Si te lo has preguntado, aquí por fin obtendrás la respuesta.

La única excepción a esta regla es Pikachu, quien por algún motivo si dice su nombre; sin embargo, el resto de criaturas en Pokémon GO solo emite un extraño sonido. ¿Por qué sucede esto? Niantic no ha brindado una explicación oficial, pero lo más probable es que busque continuar la tradición.

Los primeros videojuegos de la franquicia, aquellos que Nintendo presentó en la década de los noventa, tenían grandes limitaciones tecnológicas. Por ese motivo, los protagonistas principales de la historia (los primeros 150 pokémon) solo emitían un sonido que duraba menos de un segundo.

Si juegas Pokémon Rojo, Azul, Amarillo u otro de los videojuegos clásicos de esta franquicia podrás escuchar que cada criatura tenía un sonido en particular. Fue el anime que decidió permitir que ellos hablaran, posiblemente para aumentar su popularidad, cosa que logró.

El tiempo pasó y ya no existían esas limitaciones tecnológicas que impedían a los pokémon hablar en los videojuegos; sin embargo, Nintendo y GameFreak decidieron seguir con su idea original, la que se mantiene en las más recientes entregas.

Los desarrolladores de Pokémon GO, la firma estadounidense Niantic, hubieran podido hacer que los pokémon hablen como en el anime, pero prefirieron seguir con la tradición impuesta por Nintendo. El único que se salvó fue Pikachu, al ser la mascota oficial de esta franquicia.

Aquí te dejamos un video para que veas cómo suenan los pokémon en los juegos clásicos de Nintendo

