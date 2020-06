GO Battle League vuelve a estar activo en Pokémon GO. El modo PvP online del juego de realidad aumentada regresa con la Liga Ultra, después de estar varios días deshabilitados y Niantic revela un calendario actualizado y recompensas que podrás conseguir en la temporada 2 de La Liga de Combates GO.

Niantic mantuvo desactivado el GO Battle League del videojuego por culpa de usuarios que abusaban de los exploits para hacer trampa en sus combates y alcanzar los primeros lugares en el ranking mundial de Pokémon GO.

Tras haber arreglado todas las fallas, Niantic confirma que la temporada 2 de GO Battle League inicia hoy martes 23 de junio y se extenderá hasta el 27 de julio de 2020. Además, se han retirado algunas criaturas como recompensa. Aquí todos los detalles.

Los Cambios en el GO Battle League

La Liga Ultra, que permite combates entre criaturas con un PC máximo de 2500, estará activa hasta el 6 de julio de 2020, como una manera de compensar los días en que no se pudo acceder a este modo de juego de Pokémon GO.

La Master League y la Premier Cup, esta última no admite legendarios, se disputarán a la vez desde el 6 hasta el 20 de julio.

Por último, las tres ligas de Pokémon GO y la Premier Cup estarán disponibles a partir del 20 hasta el 27 de julio, una semana en la que podrás combatir en cualquiera de ellas.

Durante toda la temporada 2 del GO Battle League, los usuarios podrán tener sets de 6 combates.

Asimismo, Niantic confirma que la temporada 3 del GO Battle League llega a Pokémon GO el 27 de julio a la 1.00 p. m. PDT.

Semana de bonus

Desde el 23 hasta el 30 de junio, las recompensas del GO Battle League cambiarán tanto para los sets básicos como premium. En el caso de las rondas de combate con pase de incursión, los usuarios recibirán 8 MTs cargados en lugar de 5; además, han sido cambiados en la línea de premios.

Snivy, Tepig y Oshawott ya no estarán

Niantic reduce la lista de pokémon que están como recompensa del GO Battle League, quitando a los iniciales de Teselia. Esto permitirá que los jugadores de Pokémon GO puedan conseguir otras criaturas.