‘Crash Bandicoot 4: It’s About Time’ es confirmado y se anunciará en las próximas horas

Después de 13 años, la franquicia de Crash Bandicoot recibe una nueva entrega que debutará en las consolas actuales: PS4 y Xbox One. Crash Bandicoot 4: It’s About Time es confirmado por Activision y su anuncio oficial será el lunes 22 de junio.

Así lo confirmó la misma cuenta del videojuego en Twitter, a través de un video donde se ve al marsupial jugando desde una PS4 que recrea la final de Crash Bandicoot 3: Warped, luego de que el Dr. Neo Cortex es derrotado y aparece la malvada máscara Uka Uka.

Los rumores acerca de Crash Bandicoot 4: It’s About Time aparecieron con mayor fuerza desde hace una semana y media, previo al evento de PS5; sin embargo, la casi confirmación de la existencia de este videojuego fue mediante la filtración de fotografías que podrían pertenecer al gameplay del título.

Muchos fans de la saga creen que esta cuarta entrega se basará en la furia del Dr. Neo Cortex, ya que este personaje aparece en algunas de las imágenes filtradas del videojuego, en las que se luce con un interesante rediseño.

De momento, solo se sabe que Crash Bandicoot 4 It’s About Time será presentado por Activision en YouTube y otras plataformas el lunes 21 de junio a la 8.00 a. m. PDT, que en Perú vendría a ser las 10 de la mañana aproximadamente.

Cabe precisar que Activision aún no confirma las plataformas en las que se podrá jugar Crash Bandicoot 4: It’s About Time, cuyo posible lanzamiento sería en octubre 2020 en PS4 y Xbox One. Esto de acuerdo a las imágenes encontradas en redes sociales.