Crash Bandicoot 4: It’s About Time, o Crash Bandicoot 4: La venganza de Cortex, sería la próxima entrega del famoso marsupial de PlayStation, que se filtró hace unas horas gracias al Comité de clasificación de juegos de Taiwán. Ahora, se revelan más imágenes del gameplay y la fecha de lanzamiento en PS4 y Xbox One.

Los reportes respecto a este videojuego han ido aumentando desde la semana pasada, pues algunos portales de prensa especializada publicaron en redes sociales haber recibido un rompecabezas de 200 piezas con el dibujo de una máscara, que se muestra en esta filtración del nuevo Crash Bandicoot 4: It’s About Time.

Tuvieron que pasar 12 años para que los fans obtengan un nuevo videojuego de esta importante franquicia, que será parte de los lanzamientos que prepara Activision para 2020. El título estaría siendo desarrollado por el estudio Toys for Bob. A continuación, te contamos lo que ha salido a la luz sobre Crash Bandicoot 4 la venganza de Cortex.

La filtración de imágenes de Crash Bandicoot 4: Its’ About Time nos muestra al marsupial y Coco Bandicoot como los protagonistas del videojuego que se estrenaría en PS4 y Xbox One. Además, Neo Cortex sería el antagonista principal de la entrega.

El material que ya se comparte en redes sociales también nos deja ver algunos escenarios del videojuego, como la ya famosa jungla con obstáculos que podrás esquivar montado en una patineta voladora, plataformas de una fábrica que es explorada por Crash y Coco Bandicoot, así como lava por la que deberás andar con mucho cuidado.

Por otro lado, se ve en primer plano a una misteriosa máscara de color blanco con una corona dorada. No se sabe cuál es su nombre, ni mucho menos si es buena o mala, pero se ve que Crash recibe una armadura al utilizarla.

Asimismo, el recordado Aku Aku también se deja ver en la filtración con un aspecto totalmente nuevo, pues en Crash Bandicoot 4: It’s About Time sería una máscara fantasmal que ayudará al marsupial y Coco Bandicoot. Revista las fotografías en nuestra galería de imágenes.

Por último, también se da a conocer lo que sería la fecha de lanzamiento de Crash Bandicoot 4: It’s About Time, pues según las fotos filtradas, su arribo a las consolas PS4, Xbox One y posiblemente PC sería el 9 de octubre de 2020.

De momento no se sabe cuándo será el anuncio oficial del videojuego, pero en varios foros se especula que Activision mostrará el tráiler de Crash Bandicoot 4: It’s About Time el lunes 22 de junio. No obstante, recomendamos esperar lo que pueda decir el estudio.