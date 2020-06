The Last of Us II: ¿por qué los críticos famosos la alaban y los jugadores normales la destruyen?

The Last of Us Part II, la esperada secuela de uno de los juegos más elogiados de PlayStation, viene siendo duramente criticado. Miles de gamers se sienten decepcionados del juego de PS4, a diferencia de la crítica especializada que lo alabó.

¿Por qué la crítica aplaude a The Last of Us Part II mientras que los jugadores lo recriminan? La apertura de las reseñas de usuarios en Metacritic confirma lo que ya se veía en YouTube, Reddit, ResetEra y otros puntos de la comunidad: el juego encanta a algunos y aterra a otros.

PUEDES VER The Last of Us Part II será un juego inclusivo con 60 opciones para personas con discapacidad

TLOU2 debuta con un vergonzoso puntaje de alrededor de 3.5 de 10 puntos, este como promedio de todas las reseñas de usuarios. Por otro lado, la crítica especializada, le otorgó un 95 sobre 100.

¿A qué se debe esta brecha? Basta con leer algunas de los reviews de fans enojados. La mayoría de ellos alude a la “terrible” historia que el juego muestra, el desarrollo de los personajes y el “decepcionante” final del juego de Naughty Dog.

“Realmente no esperaba una historia tan pobre después de todos estos años” dice Fangenijus, quien otorgó 3 puntos de 10 al juego. “Esperaba que las filtraciones del final no hubieran mostrado todo, pero, aunque no lo hicieron, fue peor” exclamó HarryFernandes.

El caso no es el mismo para un gran número de portales especializados de videojuegos, entre los que destacan Screen Rant, Digital Trends, Game Rant, IGN, VG247, entre otros, quienes dieron, todos, un puntaje perfecto de 100/100 puntos.

El fenómeno se hace aún más complejo tomando en cuenta las reseñas de youtubers e influencers que fueron autorizados para publicar sus opiniones desde hace ya una semana. No son pocos los que se mostraron decepcionados por The Last of Us Part II.

“No disfrute esto para nada”, “El peor final de la historia”, “Las reseñas (especializadas) no muestran la verdad” son algunos de los títulos con los que muchos influencers han presentado al exclusivo de PS4.

PUEDES VER The Last of Us Part II: mira el brutal tráiler gameplay del videojuego exclusivo de PS4

Aun con todo esto, son muchos los fans que han defendido a The Last of Us Part II, señalando la existencia de miles de “trolls” que dan puntajes de 0 para despotricar contra el título, algo que se conoce como ‘review bombing'. A ellos, un usuario les respondió así:

“¿Acaso hemos olvidado que las reseñas de usuarios son el camino para que la gente proteste ante estos desarrolladores? Muchos juegos en los últimos años han sufrido de review bombing, pero lo que importa no es el puntaje en sí, sino la acción. Los puntajes de 0 son una forma de protesta”.

¿Por qué la opinión está dividida?

El caso de The Last of Us Part II no es el primero que muestra una distancia tan grande entre lo que opinan los especialistas y el público en general. Casos similares han ocurrido con juegos como Call of Duty: Modern Warfare 2, Dragon Age II e incluso de forma inversa (Nier).

Asimismo, aunque exista la posibilidad del ‘review bombing’ —y de una ola de ‘hate’ hacia el juego— lo cierto es que un gran número de las críticas más fuertes también señalan puntos positivos, como los gráficos, el sonido y la jugabilidad. Por lo pronto, esto es solo una demostración más de la pasión que puede llegar a desatar estos productos, sobre todo en sus fans más acérrimos.

Tú ¿qué opinas? ¿te parece que The Last of Us Part II está más cerca a una obra maestra o una decepción total?