¡Juego gratis para PS4, PC y más plataformas! Descarga sin costo alguno Injustice: Gods Among Us para la plataforma de Sony, en Steam y también para Xbox One mientras dure la oferta y consérvalo para siempre.

Se trata de un regalo imperdible para todo amante de los juegos de pelea y los héroes y villanos de DC Comics. Elige entre Batman, Superman, Joker, Flash, Aquaman, Wonder Woman, Catwoman, Harley Quinn y muchos más.

Injustice Gods Among Us fue desarrollado por NetherRealm Studios, creadores de Mortal Kombat. Si lo reclamas antes de la fecha límite, podrás conservarlo para siempre en tu PS4, tu cuenta de Steam y hasta Xbox. El juego cuenta con más de 20 personajes.

¿Por qué lo regalan?

Aunque el juego fue lanzado en 2013, en estos días se ha hecho común que las desarrolladoras obsequien videojuegos no tan vigentes para generar expectativa ante un nuevo lanzamiento. Crecen los rumores sobre un posible Injustice 3 que ya se ha mencionado en algunas ofertas de trabajo reportadas.

Cómo reclamar Injustice Gods Among Us gratis

Aquí te dejamos los enlaces para reclamar Injustice Gods Amongs Us, completamente gratis en tu plataforma favorita. Vale indicar que se trata de la versión Ultimate, con nuevos personajes, skins y misiones de laboratorio.

- Descarga gratis Injustice Gods Among Us para PS4

- Descarga gratis Injustice Gods Among Us para PC (Steam)

- Descarga gratis Injustice Gods Among Us para Xbox One

¿Hasta cuándo puedo reclamarlo?

Para conservar el videojuego para siempre, solo tienes que reclamarlo hasta el próximo 26 de junio a las 2.00 p. m. Una vez que agregues el juego a tus bibliotecas de PS4, Xbox One o Steam, se quedará ahí permanentemente incluso después de la fecha mencionada.