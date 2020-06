Acaba de empezar la EA Play Live 2020 , la conferencia de videojuegos de Electronics Arts que se lleva a cabo de forma virtual, debido a la pandemia. Sin duda el título más esperado es FIFA 21, una entrega que promete causar sensación en los fans del fútbol.

Sin embargo, la EA Play Live 2020 no solo se centrará en FIFA 21, sino también en otros videojuegos como NFL 21, Apex Legends, Way Out 2, A Tale of Two Sons, entre otros. Habrá títulos para todas las consolas, desde la PS4, Xbox One y PC hasta la PlayStation 5 y Xbox Series X.

Las ligas de fútbol que llegarían a FIFA 21

EA quiere añadir el contenido que la comunidad del simulador de fútbol prefiera. Por ello, se ha realizado una encuesta online desde una de sus webs afiliadas para que voten por las ligas que desean tener en FIFA 21.

Primera División de Finlandia - 222.448 votos.

I-League (Liga India) - 224.000 votos.

Superliga de Grecia - 103.631 votos.

UAE League (Liga Árabe del Golfo) 64.137 votos.

Malaysian League (Superliga de Malasia) - 60.000 votos.

Liga de Indonesia - 59.146 votos.

Liga de Brasil - completamente licenciada - 51.411 votos.

Liga de Túnez - 40.718 votos.

Fecha y hora del evento de EA

- Perú: a las 18:00 horas

- España (Península y Baleares): a las 01:00 horas

- España (Islas Canarias): a las 00:00 horas

- Argentina: a las 20:00 horas

- Bolivia: a 19:00 las horas

- Brasil: a las 20:00 horas

- Chile: a las 19:00 horas

- Colombia: a las 18:00 horas

- Costa Rica: a las 17:00 horas

- Cuba: a las 19:00 horas

- Ecuador: a las 18:00 horas

- El Salvador: a las 17:00 horas

- Estados Unidos (Washington D.C.): a las 19:00 horas

- Guatemala: a las 17:00 horas

- Honduras: a las 17:00 horas

- México: a las 18:00 horas

- Nicaragua: a las 17:00 horas

- Panamá: a las 18:00 horas

- Paraguay: a las 19:00 horas

- Puerto Rico: a las 19:00 horas

- República Dominicana: a las 19:00 horas

- Uruguay: a las 20:00 horas

- Venezuela: a las 19:00 horas

- Estados Unidos (PT): a las 16:00 horas