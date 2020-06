FIFA 21: Sigue EN VIVO la presentación del nuevo videojuego en la EA Play Live 2020 [VIDEO]

Queda muy poco para que comience la EA Play Live 2020 , la conferencia de videojuegos de Electronics Arts que se lleva a cabo de forma virtual, debido a la pandemia. Sin duda el título más esperado es FIFA 21, una entrega que promete causar sensación en los fans del fútbol.

Sin embargo, la EA Play Live 2020 no solo se centrará en FIFA 21, sino también en otros videojuegos como NFL 21, Way Out 2, A Tale of Two Sons, entre otros. Habrá títulos para todas las consolas, desde la PS4, Xbox One y PC hasta la PlayStation 5 y Xbox Series X.

Mira aquí la presentación EN VIVO de FIFA 21

Fecha y hora del evento de EA

- Perú: a las 18:00 horas

- España (Península y Baleares): a las 01:00 horas

- España (Islas Canarias): a las 00:00 horas

- Argentina: a las 20:00 horas

- Bolivia: a 19:00 las horas

- Brasil: a las 20:00 horas

- Chile: a las 19:00 horas

- Colombia: a las 18:00 horas

- Costa Rica: a las 17:00 horas

- Cuba: a las 19:00 horas

- Ecuador: a las 18:00 horas

- El Salvador: a las 17:00 horas

- Estados Unidos (Washington D.C.): a las 19:00 horas

- Guatemala: a las 17:00 horas

- Honduras: a las 17:00 horas

- México: a las 18:00 horas

- Nicaragua: a las 17:00 horas

- Panamá: a las 18:00 horas

- Paraguay: a las 19:00 horas

- Puerto Rico: a las 19:00 horas

- República Dominicana: a las 19:00 horas

- Uruguay: a las 20:00 horas

- Venezuela: a las 19:00 horas

- Estados Unidos (PT): a las 16:00 horas