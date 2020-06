Pokémon GO Fest 2020: precio y cómo comprar la entrada al festival del videojuego

Pokémon GO Fest 2020 será el primer evento de esta envergadura que se podrá jugar desde casa a nivel mundial. Niantic acaba de compartir todos los detalles de este festival y aquí te contamos el precio y cómo comprar la entrada a esta celebración de dos días.

El Pokémon GO Fest 2020 se realizará los días 25 y 26 de julio, en los que podrás capturar más de 75 especies de criaturas que irán apareciendo durante todo el festival. Además, se podrán completar dos investigaciones temáticas y un desafío global para desbloquear increíbles recompensas en el juego de realidad aumentada.

Precio y cómo comprar la entrada al Pokémon GO Fest 2020

Como sucede con cada evento de paga que organiza Niantic, la entrada al Pokémon GO Fest 2020 ya se encuentra a la venta en la tienda del mismo juego y su precio en el Perú es de 49,90 soles. Si vives en España este pase costará 16,99 euros y para los usuarios en Estados Unidos su valor es de $ 14,90.

Pasos para ingresar a la tienda de Pokémon GO

Ingresa a tu cuenta de Pokémon GO y dirígete al menú principal del videojuego

Allí verás la opción de tienda, dale clic al ícono de bolsa y encontrarás el póster del Pokémon GO Fest 2020.

Luego, aparecerá una ventana emergente con el ticket al evento del videojuego y deberás presionar sobre la opción que dice comprar.

Así, recibirás un mensaje confirmando la compra del a entrada al Pokémon GO Fest 2020 y el ticket se guardará en la bolsa de objetos del videojuego.

Día 1 del Pokémon GO Fest 2020

Niantic inaugurará el Pokémon GO Fest 2020 el sábado 25 de julio, de 10.00 a.m. a 8.00 p.m., hora local. Los usuarios que hayan comprado la ticket tendrán acceso a una historia de investigación especial que únicamente obtendrán el día 1.

Además, accederán a cinco hábitats que irán cambiando (con temática de fuego, planta, agua, combate y amistad) y una criatura detectada especial que irá acorde a cada ambiente activado en cuestión. Estos ambientes cambiarán cada hora, por lo que cada uno estará disponible dos veces durante el primer día.

Los entrenadores podrán colaborar en el estadio del desafío global. Esta función exclusiva del GO Fest estará disponible únicamente para quienes tengan entrada. Aquí, los usuarios tendrán la oportunidad de unir fuerzas para completar un reto y ganarán un bonus que durará el resto de la hora.

Los jugadores podrán encontrar más de 75 especies de Pokémon en estado salvaje en las incursiones y completando tareas de investigación especial.

Asimismo, por primera vez en la historia del Pokémon GO Fest, Niantic colocará un contador global dentro del juego de realidad aumentada para mostrar los avances. Esto antes sucedía a través de las redes sociales.

Día 2 del Pokémon GO Fest 2020

El domingo 26 de julio dará inicio al día 2 del Pokémon GO Fest 2020, que se realizará de 10.00 a. m. a 8.00 p. m., hora local. Niantic confirma que en esta fecha los usuarios podrán completar otra historia de investigación especial y habrá una sorpresa que emocionará a miles.

Además, habrán manualidades y decoraciones que se podrán descargar gratis e imprimir para que disfrutes al máximo del Pokémon GO Fest 2020 desde tu casa. Estos artículos se podrán obtener por un periodo limitado.

De momento, el estudio no ha revelado el contenido del día 2 del Pokémon GO Fest 2020, pero se menciona que antes del inicio de este evento habrán desafíos semanales para todos los usuarios del juego de realidad aumentada, sin importar que tengan o no la entrada al festival.

Una vez que se completen estas líneas de investigación temporal, los jugadores desbloquearán más apariciones de criaturas durante los dos días del Pokémon GO Fest 2020.