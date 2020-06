Pokémon GO dejará de ser compatible en estos teléfonos Android desde agosto [FOTOS]

Malas noticias para algunos jugadores con dispositivos móviles antiguos. El equipo de Pokémon GO acaba de anunciar que durante el mes de agosto lanzará una nueva actualización, por ende, algunos teléfonos ya no serán compatibles.

En esta próxima actualización de Pokémon GO, la aplicación ya no será compatible con dispositivos Android de 32 bits. Los usuarios de Android con celulares de 64 bits y de iOS no se verán afectados por este cambio y no tendrán que tomar medida alguna.

“Al dejar de dar soporte para dispositivos Android de 32 bits, podremos agilizar nuestro proceso de desarrollo y centrar los recursos en dar soporte a tecnologías y sistemas operativos más nuevos. Los usuarios de Android con dispositivos de 64 bits y de iOS no se verán afectados por este cambio”, destaca el comunicado de Pokémon GO.

Estos son algunos de los dispositivos Android de 32 bits:

-Samsung Galaxy S4, S5, Note 3, J3

-Sony Xperia Z2, Z3

-Motorola Moto G (1.ª generación)

-LG Fortune, Tribute

-OnePlus One

-HTC One (M8)

-ZTE Overture 3

-Muchos dispositivos Android presentados antes de 2015

Cuando se lance esta actualización, los Entrenadores que utilicen los dispositivos afectados ya no podrán acceder a sus cuentas de Pokémon GO desde dichos aparatos, incluyendo entre ellos sus Pokémonedas y objetos de la Bolsa. Si utilizan un dispositivo Android de 32 bits, necesitarán un dispositivo Android de 64 bits compatible o iOS para seguir jugando a Pokémon GO.

Asimismo, el equipo de Pokémon GO recomienda asegurarse de haber guardado la información de la cuenta y la contraseña en alguna parte para poder volver a iniciar sesión en un nuevo dispositivo.