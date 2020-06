Los fans de la primera saga de Crash Bandicoot, que vio la luz en la primer PlayStation y PS2, están de luto. Mel Winkler, la icónica voz del guardián Aku Aku, falleció a la edad de 78 años el pasado jueves.

Mel Winkler fue un reconocido actor de televisión, cine, teatro y de doblaje. Su carrera actoral inició en la serie The Doctos en 1969, tiempo después, llegó al mundo de los videojuegos prestando su voz a la famosa máscara Aku Aku en Crash Bandicoot 3: Warped.

PUEDES VER Crash Bandicoot Mobile para Android: descargar para países aún no disponibles

Carsh Bandicoot 3: Warped es la terca entrega de la saga original del marsupial naranja que fue desarrollada por Naughty Dog, actualmente creadores de Uncharted y The Last of Us. Al año siguiente, en 1999, el estudio lanzaría Crash Team Racing y sería su último videojuego con la famosa mascota de PlayStation.

La partida de Mel Winkler fue anunciada por Courtney Benson, representante de la familia, quien reveló que el actor falleció mientras dormia; sin embargo, aún no se ha confirmado el motivo de su muerte.

“Mel era un profesional completo [...] Siempre dispuesto a compartir su conocimiento y sabiduría sobre cualquier tema. Su sonrisa contagiosa y su amor por la familiea siempre serán extrañados. Era un gigante entre muchos” fueron algunas de las palabras de Benson hacia Mel Winkler.

La carrera de Mel Winkler en la industria de los videojuegos inició en 1998 con Crash Bandicoot 3: Warped y continuó trabajando en la saga como Aku Aku en Crash Team Racing (1999), Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex (2001), Crash Nitro Kart (2003) y Crash Twinsainity (2004).