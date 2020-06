PS5 transmisión EN VIVO de Sony PlayStation 5. Por primera vez en el año, la empresa japonesa revelará al mundo lo que muchos deseaban: la lista de videojuegos de PS5 a través de un evento online titulado “The Future of Gaming” que se transmitirá vía streaming online desde YouTube, Twitch y PS4.

The Future of Gaming es la frase que ha acompañado cada anuncio de PS5 hecho por Sony, consola de la cual se sabe su fecha de lanzamiento tentativa, hardware, su mando DualSense y algunos de sus videojuegos.

Sin embargo, este no sería el único tema a tratar durante la conferencia, ya que también se podría revelar el aspecto final y el precio de la tan esperada PlayStation 5. Todo esto durante la transmisión EN VIVO que duraría alrededor de dos horas.

La emoción de los fans de PlayStation 5 por ver los videojuegos que se anunciarán por el evento se ha desatado, pues a menos de tres horas de que inicie la presentación de PS5, ya son más de 30.000 gamers lo que están conectados al canal de YouTube de la empresa nipona.

Gracias a la más reciente publicación de la revista PlayStation Magazine UK, se reveló una lista conformada por 38 videojuegos que se estrenarán en PS5, entre los que figuran Assassin’s Creed Valhalla, The Elder Scrolls 6, The Sims 5, FIFA 21, Dragon Age 4, Dirt 5, y muchas novedades.

Los videojuegos confirmados de PS5

A Rat’s Quest: The Way Back Home – desarrollado por The Dreamerians.

Assassin’s Creed Valhalla – desarrollado por Ubisoft.

Battlefield 6 – desarrollado por DICE.

Chorus – desarrollado por Fishlabs.

Cygni: All Guns Blazing – desarrollado por Keelworks.

Dauntless – desarrollado por Phoenix Labs.

Dirt 5 – desarrollado por Codemasters.

Dragon Age 4 – desarrollado por Bioware.

Dying Light 2 – desarrollado por Techland.

FIFA 21 – desarrollado por EA.

Godfall – desarrollado por Counterplay Games.

Gods and Monsters – desarrollado por Ubisoft.

Gothic Remake – desarrollado por Piranha Bytes.

Madden 21 – desarrollado por EA.

MicroMan – desarrollado por Glob Games.

Moonray – desarrollado por Everything is full of gods.

NHL 21 – desarrollado por EA.

Nth^0 Infinity Reborn – desarrollado por Kitatus.

Observer: System Redux – desarrollado por Boober Team.

Outriders – desarrollado por People can fly.

Path Of Exile 2 – desarrollado por Grinding Gear Games.

PsyHotel – desarrollado por RG Crew.

Quantum Error – desarrollado por Teamkill Media.

Rainbow Six Quarentine – desarrollado por Ubisoft.

Rainbow Six Siege – desarrollado por Ubisoft.

Redo! Enhanced Edition – desarrollado por Robson Paiva.

Scarlet Nexus – desarrollado por Bandai Namco.

Sniper Elite 5 – desarrollado por Rebellion.

Soulborn – desarrollado por Pixelmad Studios.

Starfield – desarrollado por Bethesda Game Studios.

The Elder Scrolls 6 – desarrollado por Bethesda Game Studios.

The Lord Of The Rings: Gollum – desarrollado por Dedalic Entertainment.

The Sims 5 – desarrollado por Maxis, The Sims Studio.

Ultimate Fishing Simulator 2 – desarrollado por Mastercode.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – desarrollado por Hardsuit Labs.

Warframe – desarrollado por Digital Extremes.

Watch Dogs Legion – desarrollado por Ubisoft.