Aunque muchos lanzamientos de Sony programados para inicios de este año se quedaron en espera, debido a la pandemia del coronavirus en Estados Unidos y muchos otros países del mundo, el gigante en tecnología no esperará más para anunciar los juegos de PS5 que están confirmados para estrenarse este 2020.

Desde ya se conoce que la nueva consola tendrá grandes cambios y, como siempre, aspira a competir como una de las mejores opciones en el mercado gamer. No solo la experiencia de la consola es lo que atrapa a sus fans, sino, además, sus increíbles videojuegos que seducen al consumidor y le hace vivir una experiencia de otro mundo.

Todavía no se conocen detalles técnicos de la nueva máquina, pero sí se anunciaron los nombres de los videojuegos que estarán disponibles para la PlayStation 5. La presentación oficial de los mismos será este jueves 11 de junio en el PlayStation 5 Live Stream.

Godfall

Godfall es uno de los juegos que se estrenará en PlayStation 5 y en ordenador. Aunque no llegará antes de la Navidad del 2020, se adelantó que será una aventura con perspectiva en tercera persona, llevada a cabo en un mundo destruido y llenos de monstruos. La nueva propuesta presenta modo multijugador para hasta cuatro jugadores, looteo y también se podrá terminar la aventura de forma individual.

Outriders

People Can Fly presenta su nuevo proyecto con Outriders, que planificó salir a la venta en los primeros seis meses del 2020, lo cual ha cambiado y ahora estará disponible para la segunda parte de este año.

Es un videojuego intergeneracional disponible en PS4, Xbox One, PC, Xbox Series X y PlayStation 5, en el que podremos ingresar en un mundo shooter con elementos RPG, desarrollado en un entorno de ciencia ficción muy oscuro y la raza humana a punto de extinguirse.

El Señor de los Anillos: Gollum

Este es un juego basado en el universo de Tolkien, que usa Unreal Engine 4 como motor y según sus creadores, narra “la historia de Gollum desde una perspectiva nunca antes vista”.

Además, este proyecto profundizará en la personalidad del personaje, el cual tendrá que actuar sigilosamente en este juego de acción para poder superar los obstáculos. Está previsto para el 2021.

Rainbow Six: Siege

Ubisoft confirmó que Rainbow Six: Siege tendrá versión en PlayStation 5 y Xbox Series X desde su lanzamiento, aunque la fecha aún no está confirmada y tampoco depende de la compañía francesa. El juego ya tiene versiones contemporáneas y puede aplicarse a través de juego cruzado, es decir, toda PlayStation por un lado y toda Xbox por otro.

Watch Dogs: Legion

Watch Dogs: Legion es la entrega más ambiciosa de la saga Watch Dogs. De esta manera, Ubisoft anunció que sería un videojuego intergeneracional, junto con Rainbow Six Quarantine y Gods and Monsters, los cuales estarían disponibles para PS5 y Xbox Series X y para PS4, Xbox One y PC.

Gods and Monsters

En este juego se podrán observar algunas reminiscencias a nivel de diseño respecto al anterior versión, la diferencia es la temática que estará enteramente orientada a la fantasía y tomando los mundos animados para explayarse en la implementación de enemigos aéreos, todo tipo de saltos, habilidades para derribar barreras y armas. Incluso fue definido como un Assassin’s Creed Odyssey “con asteroides”.

Rainbow Six: Quarantine

Rainbow Six: Quarantine será intergeneracional. Hasta el momento se sabe que el juego se basa en el evento Outbreak que el propio Rainbow Six Siege recibió meses atrás. Trata sobre un parásito alien que infecta a los humanos y los convierte en seres altamente peligrosos.

Respecto al juego, será un shooter cooperativo en equipos de tres personas, PvE; además, estará ambientado con temática de ciencia ficción. Será cross-gen y como es de esperarse tendrá versión para PS5.

El nuevo juego de Bluepoint Games

Aún no se ha hecho muchos comentarios sobre el contenido de este juego, sin embargo, lo único confirmado es que saldrá en PS5. “Estamos trabajando en un gran juego en estos momentos, os dejaré que averigüéis el resto”, comentó Marco Trush, presidente del estudio.

Solo añadió que será una reinterpretación de un juego y estará adaptado a tiempos actuales. “Nuestro último proyecto es el más grande hasta ahora, y apunta a definir un listón visual para el hardware de la próxima generación”, dijeron algunos creadores.

Aún se desconoce de qué tratará el nuevo juego de Bluepoint Games. (Foto: Internet)

Nascence: Anna’s Song

El personaje principal aquí es Thomas, un fotógrafo retirado que viajará de Londres en busca de las cenizas de una mujer que fue asesinada siglos atrás, llamada Anna. Se dice que era bruja y aún no han dado más detalles. Desde los creadores, añadieron que esta será parte de una trilogía denominada Anna’s Song.

Assassin’s Creed Valhalla

Assassin’s Creed Valhalla estará influenciada por Assassin’s Creed Origins y Odyssey en 2017 y 2018, respectivamente, por lo que en esta presentación continúa la ambición por introducir al jugador en un universo marcado por el action RPG.

En esta oportunidad, la mitología nórdica será recreada en la época de los vikingos. Para los jugadores, tendrán que sumergirse en el mundo de Eivor y liderar un clan desde los páramos de Noruega hasta la Inglaterra del siglo IX. Además, en este nuevo videojuego está permitido escoger un personaje hombre o mujer, y se podrán tener romances heterosexuales y homosexuales.

Observer: System Redux

Bloober Team está de regreso con este intrigante entrega de ciencia ficción y terror, además disponible para la nueva generación de consolas, ya que llegará a Xbox Series X y a PlayStation 5.

Call of Duty: Warzone

Uno de los juegos multijugador más importantes de los últimos años, estará disponible en PS5. Este battle royale de Activision con un número de adeptos que supera los 60 millones, traerá nuevas aventuras.

“Sé que nuestro plan es que Warzone está aquí durante mucho tiempo, así que tan pronto como los nuevos sistemas estén ahí fuera disponibles, estoy seguro de que les daremos soporte”, confirmó el director narrativo del estudio propiedad de Activision, Taylor Kurosaky.

Imágenes de Call of Duty: Warzone. (Foto: Internet)

Martha is Dead

El terror psicológico llega por cortesía de LKA y Wired Productions que presenta Martha is Dead, disponible para PlayStation 5 y PC. Este juego fotorrealista es el más ambicioso de su tipo, en el que el cuerpo de una mujer aparece sin vida en la Toscana de 1944.

Los creadores planean aprovechar todo el potencial del hardware de la consola de Sony, la cual catalogan de “increíblemente emocionante”. Cabe resaltar que este título está ambientado en la Segunda Guerra Mundial.