Tom Clancy’s Rainbow Six Siege se convierte en el nuevo juego gratis de Ubisoft por tiempo limitado. Usuarios de todo el mundo podrán descargarlo sin costo alguno para disfrutar de partidas con sus amigos a través de PS4, Xbox One y PC.

Rainbow Six Siege es uno de los shooters tácticos multijugador más populares de la actualidad, pues ya alcanzó los 60 millones de jugadores y ahora tú te puedes unir a su gran comunidad para disfrutar de intensas partidas por cinco días y sin gastar dinero.

De acuerdo a la web de Ubisoft, el título será un juego gratis desde el 11 hasta el 15 de junio en PS4, Xbox One y PC. Durante estos días, los jugadores tendrán acceso a todos los mapas, modos y los 20 operadores originales del videojuego.

Descarga aquí Rainbow Six Siege para PS4.

Descarga aquí Rainbow Six Siege para Xbox One.

Descarga aquí Raibown Six Siege para PC.

Esta promoción de Ubisoft es un Free Weekend, el cual permite al usuario experimentar cómo es el videojuego por cinco días y todo el progreso que consigan se mantendrá para cuando compren el título.

Cabe precisar, que el estudio francés estará vendiendo shooter táctico con 70 % de descuento para PC, en sus ediciones Estándar, Deluxe, Gold y Ultimate entre el 11 y 15 de junio. Una gran ocasión para hacerte con el juego.

Por otro lado, los jugadores de Tom Clancy’s The Division 2 que participen en esta promoción de Rainbow Six Siege, desbloquearán el set de Thermite para su agente. Esta recompensa es exclusiva para aquellos que no tienen el videojuego en promoción o no hayan participado en un Free Weekend anterior.