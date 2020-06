PS5 comienza su era. Sigue EN VIVO la presentación de PlayStation 5 y sus primeros juegos confirmados en la conferencia de Sony vía streaming online y en directo a través de Twitch, YouTube y en tu misma PS4. Además, conoce aquí todos los detalles del evento, fecha, hora, precio y fecha de lanzamiento de la consola, además de dónde ver la ceremonia en México, España, Estados Unidos, Chile, Perú, Argentina, Colombia y más países.

La presentación de PS5 mantiene el suspenso en los millones de fanáticos de PS4 y de PlayStation en general, pues podría significar el paso oficial de Sony a la novena generación de consolas, presentando por primera vez el diseño de su consola, que encajaría con el nuevo mando oficial Dual Sense, además de más de sus características para una mejor comparación con la Xbox Series X.

PUEDES VER PS5: se filtra el precio de la consola en dos modelos en la conocida tienda Amazon

Conoce aquí todo lo que se sabe sobre la PS5 incluido lo que se espera de esta próxima conferencia, que podría mostrarnos muchas sorpresas como juegos exclusivos y third-party hasta ahora no anunciados como las secuelas de Horizon Zero Dawn, God of War, Marvel’s Spiderman, un nuevo Dead Space, Battlefield 6, The Sims 5 y mucho más.

¿Cuándo sale el PS5?

La fecha de lanzamiento de PS5 está confirmada para las navidades del 2020, aunque no hay un día específico programado. El evento de presentación de los juegos podría señalarnos la fecha de salida final.

¿A qué hora ver la presentación de PS5 EN VIVO?

Si no quieres perderte ningún instante de la presentación de Sony, aquí te dejamos todos los horarios confirmados para la conferencia online de PS5 en distintos países de Latinoamérica. Recuerda que la transmisión puede iniciar media hora antes de la hora indicada, por lo que es recomendable conectarse con anticipación.

Según el propio itinerario de Sony, la conferencia iniciará en las horas que te mostraremos a continuación y finalizará dos horas después.

PS5 EN VIVO: horarios de la presentación

Estas son las fechas y horarios confirmados para la presentación de la PS5 y sus primeros videojuegos:

- Perú: 11 de junio a las 3.00 p. m.

- México: 11 de junio a las 3.00 p. m.

- Ecuador: 11 de junio a las 3.00 p. m.

- Colombia: 11 de junio a las 3.00 p. m.

- Argentina: 11 de junio a las 5.00 p. m.

- Chile: 11 de junio a las 4.00 p. m.

- Uruguay: 11 de junio a las 5.00 p. m.

- Paraguay: 11 de junio a las 4.00 p. m.

- Brasil: 11 de junio a las 5.00 p. m.

- Bolivia: 11 de junio a las 4.00 p. m.

- Venezuela: 11 de junio a las 4.00 p. m.

- Estados Unidos (ET): 11 de junio a las 4.00 p. m.

- Estados Unidos (PST): 11 de junio a las 1.00 p. m.

- España (penínsular): 11 de junio a las 10.00 p. m.

PUEDES VER PS5: fecha y horarios de la presentación de juegos de PlayStation 5

¿Cómo ver Twitch EN VIVO?

La conferencia de Sony sobre la PS5 se transmitirá en canales oficiales de PlayStation. Puedes acceder al de Twitch mediante este enlace. También podrás observarlo desde la cuenta que el mismo portal abrió para todas las novedades de la próxima generación de consolas: Twitch Gaming.

¿Cómo ver la presentación de PS5 EN VIVO en YouTube?

PlayStation también cuenta con un canal oficial en YouTube desde donde ya se transmitieron otras presentaciones de la PS5 como la conferencia de Mark Cerny en marzo. Puedes acceder al canal indicado mediante este enlace. De igual forma, te dejaremos la transmisión aquí mismo en cuanto esté disponible al pasar las horas.

¿Cómo ver la conferencia de la presentación de PS5 EN VIVO?

Otra de las maneras de ver el evento de PlayStation 5 es a través de la web oficial de Sony PlayStation, desde donde podrás obtener información relevante previo a la presentación, así como los mensajes que Sony ya ha emitido con respecto a la consola. Accede a dicho portal siguiendo este enlace.

PUEDES VER PS5: tráilers de los juegos se verán en 4K después del evento de PlayStation 5

¿Dónde ver la presentación del PlayStation 5 EN VIVO LIVE STREAM?

Por último, puedes seguir la transmisión EN VIVO y online del evento de PS5 a través de tu propia PS4, todo lo que tienes que hacer es prender tu consola y buscar el apartado eventos, que seguramente se mostrará en el menú inicial (debe estar conectada a internet).

Desde ahí, puedes configurar tu asistencia al evento y seleccionar la casilla de “Auto unirme a la hora de inicio” para que tu PS4 te muestre automáticamente la conferencia en cuanto la transmisión esté disponible.

PS5: también puedes ver la presentación en vivo desde tu PS4

¿Cuál es el precio del PS5?

¿Cuánto costará el PS5? En las últimas horas, la última filtración sobre el precio de la PS5 invadió las redes. Se trata de un listado en la conocida tienda online de Amazon en el Reino Unido, que mostraba hasta dos modelos de la consola en preventa, uno de 825GB y otra de 2TB con un costo de 599.00 libras, lo que equivale a 763 dólares aproximadamente.