Las últimas entregas de Need for Speed han sido muy criticadas por la comunidad. Por ello, EA decidió recurrir a Criterion Games, creadores del recordado Most Wanted, y confirma que el estudio desarrollará el próximo videojuego de NFS.

El retorno de Criterion Games se ratificó a través de un comunicado publicado en la web oficial de Need for Speed Heat, en el que se menciona que también trabajó en la nueva actualización del actual videojuego de la saga de carreras.

La decisión de EA se debe a que los videojuegos de Need for Speed desarrollados por Ghost Games no han colmado las expectativas de la comunidad ni mucho menos de Electronic Arts, ejemplo de ello es NFS Heat.

Por este motivo, la empresa estadounidense le confía su saga de carreras clandestinas a Criterion Games después de ocho años al encomendarle el desarrollo del próximo NFS que se lanzaría en 2021 y posiblemente para las consolas PS5, Xbox Series X y PC.

El último videojuego de la franquicia que desarrolló Criterion Games fue Need for Speed Most Wanted en 2012, título que se llevó los aplausos de miles de gamers, quienes concuerdan en que este juego es uno de los mejores, por no decir el mejor de la saga.

Por otro lado, se menciona también que la actualización de Need for Speed Heat en la que trabajó Criterion activa el crossplay para PS4, Xbox One y PC, a partir de hoy, y para EA Acces será desde el 16 de junio. Esta opción se puede desactivar si el gamer así lo prefiere.