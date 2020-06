Free Fire: usuario logra engañar a su mamá y le hace creer que está jugando desde su TV [VIDEO]

Video de TikTok ya es viral en las redes sociales. Un fan del famoso videojuego Free Fire engañó a miles de usuarios, incluyendo a su madre, luego de que este sea descubierto disfrutando de una partida del Battle Royale desde una TV plasma, como si fuese un smartphone, mientras estaba acostado en su cama.

Free Fire es un videojuego gratis que tiene como plataforma principal los smartphones y tablets, pero ello no impide que algunos usuarios logren correr el juego en una PC gracias a emuladores, que les permite utilizar el teclado y mouse para una mayor comodidad al momento de moverse y disparar.

Sin embargo, gran sorpresa generó este usuario de TikTok el_ruko_5 al dejarse ver jugar Free Fire des de un TV plasma, cuando este electrodoméstico no tiene pantalla táctil. Sin embargo, la madre y muchos fanáticos del videojuego lograron ser engañados debido a que no se percataron de un pequeño error.

El video viral de TikTok inicia con la madre diciendo “Vamos a ver qué esta haciendo este hombrecito”, y cuando ingresa al cuarto del joven, este está acostado sobre su cama, su plato de comida al lado y el televisor frente a él apoyado en la pared.

Entonces, la señora le pregunta: “¿Qué estás haciendo?”, a lo que él responde: “jugando ‘Free’”, y para hacerlo más real, el jugador tiene las dos manos sobre la pantalla de la TV y las mueve como si estuviese controlando su personaje dentro de una partida de Free Fire. A continuación, te dejamos el divertido video.

Por si no lo sabes, Free Fire no se puede jugar en un TV plasma, debido a que este dispositivo no cuenta con una pantalla táctil, lo que hace prácticamente imposible jugar el videojuego. Otro detalle es que los movimientos que hace el jugador no van acorde con lo que sucede dentro de la partida. Además, de que en la parte superior derecha se puede ver que es el video de algún streaming.