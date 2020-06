Los juegos gratis continúan llegando para pasar ratos agradables durante la cuarentena. Si aún no has decidido qué jugar este fin de semana, te recomendamos descargar The Uncertain: Last Quiet Day, videojuego que está de regalo en Steam por tiempo limitado.

La famosa plataforma de Valve se luce una vez más con esta increíble promoción. Todos los usuarios que posean una cuenta en Steam podrán reclamar y descargar sin costo alguno The Uncertain: Last Quiet Day hasta el próximo martes 9 de junio.

Además de reclamar este juego gratis, la tienda de Valve también está ofreciendo un DLC que incluye una lista de 18 canciones recomendadas por la comunidad, así como un libro de arte digital que podrás disfrutar desde tu PC.

¿Cómo descargar The Uncertain: Last Quiet Day?

Para reclamar The Uncertain: Last Quiet Day como juego gratis, lo primero que debes hacer es ingresar a tu cuenta de Steam, colocar el nombre del videojuego en el buscador de la tienda, presionar sobre el ícono que dice “Play now and keep 4ever!” y presionar sobre el botón que dice “añadir a la cuenta”. Ingresa a este enlace para obtener el título.

¿De qué va The Uncertain: Last Quiet Day?

Este regalo de Steam es un juego de aventura que nos llevará a un mundo postapocalíptico en el que jugamos como 217 NP, un robot ingeniero que tiene mucha curiosidad por la raza humana, extinta desde hace mucho debido a guerras “inútiles”.

The Uncertain: Last Quiet Day fue desarrollado por el estudio New Game Order y se estrenó en 2016. El videojuego es compatible con NVIDIA y aquí te dejamos los requisitos mínimos y recomendados para que sepas si tu PC puede correrlo.

Requisitos mínimos

Sistema Operativo: Windows 7 x64 y superior.

Procesador: Intel i3, AMD equivalente o mejor.

Memoria: 4 GB de RAM.

Gráficos: NVIDIA GTX 570 o superior.

DirectX: versión 11.

Almacenamiento: 8 GB de espacio disponible.

Requisitos recomendados

Sistema Operativo: Windows 7 x64 o superior.

Procesador: Intel i5, AMD Phantom II X6 o superior.

Memoria: 8GB de RAM.

Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 9xx o superior.

DirectX: versión 11.

Almacenamiento: 8 GB de espacio disponible.