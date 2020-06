A pesar de la pandemia, Niantic sigue implementando cambios en Pokémon GO para ofrecerle una mejor experiencia a los entrenadores. En este sentido, la compañía alista cambios para el mes de junio, que incluirán el regreso de los Pokémon Eon y la aparición de huevos con Pokémon muy especiales.

Como se sabe, el confinamiento obligatorio a causa del coronavirus, no ha permitido que la mayoría de entrenadores Pokémon pueda eclosionar huevos o tener la oportunidad de obtener más. Felizmente, Niantic acabará de anunciar una novedad que se hará efectiva cuando termine el evento Desafío Retorno 2020.

Es decir, desde el próximo 8 de junio, Meowth, Zigzagoon, Darumaka y Stunfisk en su forma Galar continuarán apareciendo en los huevos de 7 km que se reciban de regalos. Eso no es todo, sino que también eclosionarán de estos huevos Pokémon en su forma de Alola, como Rattata, Sandshrew, Vulpix, Diglett, Meowth, Geodude y Grimer.

Asimismo, debes saber que el par de Pokémon Eon regresarán a las Incursiones por tiempo limitado. Se trata de Latios y Latias, que no se han visto en el juego desde enero pasado. Si estás interesado en capturar uno, ya debes prepararte, pues solo estarán disponibles el fin de semana que comprende del 12 de junio al martes 15 de junio.

Sin embargo, estas no son las únicas novedades que prepara el Pokémon GO para el mes de junio, ya que se ha confirmado que dentro de poco será posible invitar a amigos a incursiones. A la vez, ya están disponibles las nuevas funciones que te permitirán ver el mundo de Pokémon GO de una forma más real.