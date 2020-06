La indiscutible fama de Steam, popular tienda de videojuegos de Valve, generó con los años el surgimiento de distintos competidores. Uno de ellos fue Origin, quien acaparó la exclusividad de los juegos de EA por mucho tiempo; sin embargo, muchos de estos acaban de regresar a la plataforma de la válvula.

Origin se lanzó oficialmente un 3 de junio del año 2011 (hace exactamente 9 años) y con el tiempo se convirtió en el distribuidor digital oficial de Electronic Arts. Poco a poco, todos los juegos de EA empezaron a abandonar Steam para ofrecerse solo en la nueva tienda.

Sin embargo, parece que el modelo no le ha resultado del todo bien a los dueños de Battlefield, FIFA, Los Sims y otras franquicias, y hoy —tal como se anunció el año pasado— muchos de los títulos de EA regresaron como hijos pródigos a Steam, después de 9 años de competencia.

Son en total 25 juegos los que acaban de regresar a la plataforma de Valve, aunque se trata de títulos relativamente antiguos, y ninguno de las franquicias más importantes como Battlefield, Star Wars Battlefront, FIFA, Los Sims y otros.

Aun así, la esperanza de los fans de Steam se sostiene en el lanzamiento de Star Wars Jedi Fallen Order el octubre pasado que, siendo un título triple A, podría significar una prueba de EA sobre si valdrá la pena publicar más franquicias en la tienda de Gabe Newell.

“Debemos estar donde los jugadores están”, decía Mike Blank en dicha ocasión. Todo se complementa mejor con la confirmada llegada de EA Access en Steam, un servicio de suscripción que cuenta con su página oficial activa en la plataforma.

Por lo pronto, ya hay una serie de videojuegos de EA disponibles en Steam para comprar con descuentos incluidos, entre ellos el nuevo Command and Conquer Remastered Collection, Plants vs. Zombies, Need for Speed Head, Unravel Two, Mirror’s Edge Catalyst y muchos más. Revisa la lista completa en este enlace.