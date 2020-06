GOG.com está ofreciendo videojuegos clásicos y modernos a centavos de dólar

Siempre hay una buena razón para aprovechar ofertas, mucho más cuando son tan generosas como las que viene presentando GOG.com, la famosa tienda online que compite con Steam, Epic Games Store y otras en el mercado del PC. Su temporada de ventas de verano está en sus primeros días con juegos que se ofrecen hasta por centavos de dólar.

Si no conocías a GOG.com, te aclaramos que se trata de la tienda online de CD Projekt, la compañía desarrolladora de The Witcher y Cyberpunk 2077. Su lugar en el mercado es particular, pues se caracterizan por ofrecer videojuegos clásicos sin ningún tipo de DRM.

PUEDES VER Gratis 27 videojuegos para PC’s de gama baja que ayudarán a pasar el rato en cuarentena

Esto quiere decir que puedes comprar un juego en GOG.com y no preocuparte nunca por los derechos digitales. Podrás instalarlo en cuantas computadoras desees, las veces que quieras y nunca necesitarás ni de una conexión a internet (si el juego no lo requiere) ni de un cliente como Steam para instalarlos y correrlos.

Aun así, lo bueno es que sí se copia y, tal cual como ocurre en Steam, en GOG también podemos encontrar variedad de ofertas por temporadas. Además, hay que decir que la que está en curso actualmente es de no perderse, y cuenta con variedad de videojuegos antiguos y modernos para todos los gustos. Si alguno te interesa, no dudes y aprovéchalo.

Juegos antiguos y modernos en oferta en GOG.com

Te dejamos una lista con las principales y más llamativas ofertas de GOG.com. Puedes revisar la relación completa ingresando a este enlace.