The Last of Us Part II será un juego inclusivo con 60 opciones para personas con discapacidad

The Last of Us Part II no solo es el videojuego más esperado por los propietarios de una PS4, sino que también se ha convertido en el título más inclusivo de la consola. Naughty Dog, creadores del juego, revelan que diseñaron más de 60 funciones para que personas con discapacidad puedan jugarlo.

El medio The Verge publicó una entrevista a Emilia Schatz, diseñadora de gameplay de The Last of Us Part II, quien explica cómo fue que los creativos de Naughty Dog se inspiraron en una petición de un fanático de la saga Uncharted para hacer sus videojuegos más accesibles.

Emilia señala que durante el desarrollo de Uncharted 4: A Thief’s End, un jugador envió una carta al estudio contando que se las arregló para llegar a la parte final de Uncharted 2, pero no pudo terminarlo porque en una escena debía presionar rápidamente un botón durante un evento. Aparentemente, el gamer tenía alguna discapacidad que le impedía realizar esta acción.

La experiencia del usuario hizo que Naughty Dog agregue funciones accesibles en Uncharted 4, y aunque estas eran escasas, la comunidad felicitó a la casa desarrolladora. Esto motivó a los creativos a continuar por ese camino que los llevó a la creación de un The Last of Us Part II inclusivo.

El estudio first party de PlayStation menciona que su nueva obra no solo es el videojuego más ambicioso que han desarrollado, sino que también es el más inclusivo al contar con alrededor de 60 opciones de accesibilidad que se encuentran en el menú del título.

Las opciones de accesibilidad en el exclusivo de PS4 cubre ámbitos como controles, ayudas visuales, pistas de audio, navegación y recorrido, y combate. Algunas de ellas son muy estándar, como poder agrandar la interfaz de usuario o ajustar los subtítulos para jugadores daltónicos.

Asimismo, Naughty Dog agregó una opción de texto a voz que lee todo lo que hay en The Last of Us Part II, desde los menús hasta las notas que recoge Ellie en su aventura; además, de señales de audio que indican cuando hay una repisa por donde subir o algún objeto.

The Last of Us Part II

Por otro lado, el videojuego también incluye un modo de alto contraste que cambia las imágenes por completo para jugadores que tengan problemas de visión, haciendo que el mundo de The Last of Us Part II se vuelva gris claro, en el que los aliados estarán pintados de azul y los enemigos de color rojo.

The Last of Us Part II

De esta manera, Naughty Dog deja en claro que todas las personas, sin importar su discapacidad, tienen derecho a disfrutar de los videojuegos, y qué mejor que hacerlo a través de su nuevo lanzamiento The Last of Us Part II, título que llegará a PS4 el 19 de junio.