La temporada 4 de Call of Duty: Modern Warfare y Warzone, así como la temporada 7 de Call of Duty: Mobile se han pospuesto a una fecha no determinada como consecuencia del incidente político y la protesta social contra el racismo en Estados Unidos.

Las manifestaciones en protesta por la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd, que fue víctima de violencia policial, es acompañada por la postura que vienen tomando las plataformas tecnológicas y las compañías de videojuegos como Sony y Activision. El primero de estos ya aplazó el lanzamiento del PlayStation 5.

Por ello, la propia Activision, compañía matriz del videojuego Call of Duty, también se ha manifestado en favor de las reivindicaciones sociales en contra del racismo y la violencia policial con ese mismo mensaje.

"Si bien todos esperamos jugar las nuevas temporadas de Modern Warfare, Warzone y Call of Duty: Mobile, ahora no es el momento. Estamos trasladando los lanzamientos de Modern Warfare Season 4 y Call of Duty: Mobile Season 7 a fechas posteriores. Ahora es momento de que aquellos que defiendan la igualdad, la justicia y el cambio sean vistos y escuchados. Estamos a su lado”, es el comunicado publicado en la cuenta de Twitter de Call of Duty.

De otro lado, Infinity Ward, estudio responsable de los juegos, aún no daba a conocer todas las novedades de la temporada 4. Lo único que se sabía, por un breve tráiler liberado la semana pasada, es que el Capitán Price se convertirá en un personaje jugable.