Las incontables quejas por parte de los usuarios de Pokémon GO, quienes pedían mejoras en el online de la Liga de Combates GO han sido escuchadas. Niantic confirmó que realizará el mantenimiento de servidores y no se podrá jugar por siete horas.

Por primera vez en casi cuatro años, los servidores de Pokémon GO estarán inactivos en todo el mundo. Este cuidado se realizará hoy 1 de junio desde la 1.00 p. m., hora peruana, hasta las 8.p. m. del mismo día.

De esta manera, el mantenimiento de los servidores del juego de realidad aumentada ocasiona un retraso de horas en el estreno de la segunda etapa de la Liga de Combates GO, que permitirá a los entrenadores tener batallas en la Liga Ultra Ball donde podrán usar pokémon con un máximo de 2500 de PC.

Horarios por país del mantenimiento de Pokémon GO

Guatemala – 12.00 p. m. hasta las 7.00 p. m.

Perú – 1.00 p. m. hasta las 8.00 p. m.

Colombia – 1.00 p. m. hasta las 8.00 p. m.

Ecuador – 1.00 p. m. hasta las 8.00 p. m.

México – 1.00 p. m. hasta las 8.00 p. m.

Estados Unidos – 1.00 p. m. hasta las 8.00 p. m.

Panamá – 1.00 p. m. hasta las 8.00 p. m.

Chile – 2.00 p. m. hasta las 9.00 p. m.

Bolivia – 2.00 p. m. hasta las 9.00 p. m.

Venezuela – 2.00 p. m. hasta las 9.00 p. m.

Paraguay – 2.00 p. m. hasta las 9.00 p. m.

Argentina – 3.00 p. m. hasta las 10.00 p. m.

Brasil – 3.00 p. m. hasta las 10.00 p. m.

Uruguay – 3.00 p. m. hasta las 10.00 p.m.

De momento, no se sabe si Niantic añadirá nuevo contenido a Pokémon GO durante el mantenimiento de sus servidores, por lo que estaremos atentos a las novedades que puedan aparecer en el juego de realidad aumentada una vez este vuelva a estar activo.

Junio es un mes importante para los usuarios de Pokémon GO, ya que se dará el debut de Zekrom, quien reemplazará a Reshiram en las incursiones del videojuego; además, habrá el arribo de las criaturas de la región Galar. Es decir, los de la octava generación a través de un increíble evento.