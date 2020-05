La PS5 está a punto de paralizar nuevamente al mundo con una nueva presentación programada para este jueves 4 de junio y, en la antesala de dicho evento, Jim Ryan, CEO de la división PlayStation, se animó a dar más detalles sobre el precio de la consola así como su fecha de lanzamiento.

Sobre el primer tema no hay mayores novedades, pues Ryan rectificó la fecha de lanzamiento anunciada meses atrás: “Lanzaremos la PS5 en estas navidades y lo vamos a lanzar globalmente”; sin embargo, con el precio, las expectativas podrían seguir fluctuantes.

“Creo que la mejor forma de tomar este tema es brindando la mejor proposición de valor que podamos” comentó Ryan a Gamesindustry. “No me refiero necesariamente al menor precio. El valor es una combinación de cosas. En nuestra área significa juegos, número de juegos, su profundidad, su alcance, calidad, precio. Todas estas cosas y cómo se sirven del conjunto de características de la plataforma” acotó.

Por supuesto, el precio de la PS5 es de mayor relevancia, implicando un mayor o menor grado de competitividad frente a la Xbox Series X, consola que, en esta fase previa a la nueva generación, se percibe como más poderosa —al menos en el paquete completo—.

Sobre los recientes rumores de retrocompatibilidad en PS5, Ryan se animó a complementar diciendo que no hay planes para que los juegos first-party de la compañía sean cross-platform entre PlayStation 4 y PlayStation 5, pese a que The Last of Us Part II se confirmó para la nueva consola hace algunas horas.

Asimismo, Ryan contempló el lugar de los videojuegos en la situación actual y en el futuro inmediato, y cómo encajan en el día a día de millones que guardan cuarentena: “la historia reciente nos dice que el gaming es uno de los pasatiempos —y uno de los negocios— que se beneficia en tiempos económicamente difíciles". "Es lógico, la gente no tiene dinero para salir así que se quedan en casa. Quién sabe cómo se verá esta recesión, qué tan profundo y largo será. Puede que los patrones y modelos anteriores e históricos no apliquen a futuro” concluyó.

Sony presentará oficialmente los primeros juegos de la PS5 este 4 de junio a las 3.00 p. m. (hora en Lima, Perú). Conoce dónde ver el ya confirmado evento en este enlace.

Fecha y hora para la presentación de juegos de PS5

Estas son las fechas y horas para el evento de PS5 este 4 de junio en distintos países de Latinoamérica

Perú : 4 de junio a las 3.00 p. m.

México : 4 de junio a las 3.00 p. m.

Ecuador : 4 de junio a las 3.00 p. m.

Colombia : 4 de junio a las 3.00 p. m.

Argentina : 4 de junio a las 5.00 p. m.

Chile : 4 de junio a las 5.00 p. m.

Uruguay : 4 de junio a las 5.00 p. m.

Paraguay : 4 de junio a las 5.00 p. m.

Brasil : 4 de junio a las 5.00 p. m.

Bolivia : 4 de junio a las 4.00 p. m.

Venezuela : 4 de junio a las 4.00 p. m.

Estados Unidos (ET) : 4 de junio a las 4.00 p. m.

Estados Unidos (PST) : 4 de junio a las 1.00 p. m.

España (penínsular): 4 de junio a las 10.00 p. m.

Dónde ver la presentación de juegos de PS5

Puedes seguir la transmisión en vivo en la fecha y hora indicada a través de la página oficial de Sony en este enlace y el canal oficial de la compañía en YouTube.

Rumores sobre este evento se remontan a inicios de mayo, cuando Jeff Grubb de GamesBeat, reportó la misma fecha para la presentación de PS5. El mismo ha sido confirmado por Sony y asegura que durará aproximadamente una hora.