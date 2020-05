La reinvención de Pokémon GO en tiempos de coronavirus ha logrado mantener intacto el gran número de actividades a las que la aplicación nos tiene acostumbrados. El mes de junio será una gran muestra de ello, con variedad de eventos que ya tienen confirmadas sus fechas y horas.

Además del fin del Desafío Retorno 2020 —que cerrará con una gran investigación especial— habrá también diferentes características y eventos paralelos que Niantic acaba de revelar para todo el mes de junio en Pokémon GO. Aquí te detallamos cada una de ellas.

3 de junio: Desafío Retorno 2020 desbloquea su investigación especial

El campeonato final del Desafío Retorno 2020 durará desde el 3 hasta el 8 de junio, abriendo pase a todos los jugadores, aunque no tengan el acceso especial, con el debut de Stunfisk de Galar en estado salvaje y recompensa.

16 de junio: Zekrom llega a incursiones

Las incursiones de nivel 5 tendrán como jefe a Zekrom, legendario de Teselia que dominará estas durante todo el mes. Cada miércoles tendrá un evento especial para los raids de cinco estrellas con los siguientes horarios:

Miércoles 17 de junio de 2020 desde las 6.00 p. m. hasta las 7.00 p. m.

Miércoles 24 de junio de 2020 desde las 6.00 p. m. hasta las 7.00 p. m.

Miércoles 1 de julio de 2020 desde las 6.00 p. m. hasta las 7.00 p. m.

19 de junio: evento del solsticio

Este evento de Pokémon GO iniciará a las 8.00 a. m. del 19 de junio hasta el miércoles de 24 de junio a las 10.00 p. m.

26 de junio: evento ¡a bichear!

Este otro evento iniciará desde las 8.00 a. m. del viernes 26 de junio hasta el 1 de julio a las 10.00 p. m.

25 y 26 de junio: Pokémon GO Fest

Los eventos presenciales de Pokémon GO pasaron a ser virtuales por la pandemia del coronavirus. Esto incluye al Pokémon GO Fest, ahora llamado Pokémon GO Fest 202, que permitirá jugar desde casa a todos los que tengan entrada al evento.

Día de comunidad de Pokémon GO

Aún no hay fecha ni hora confirmada para el día de la comunidad, pero la encuesta para elegir al pokémon estelar ya se realizó y Weedle salió ganador, por lo tanto, Beedrill aprenderá un movimiento exclusivo al momento de evolucionar desde Kakuna.

Todos los martes: pokémon destacado

Cada martes a las 6.00 p. m. (excepto por el 2 de junio) contará con un pokémon destacado con bonus especiales en Pokémon GO. Estos son: