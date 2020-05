The Last of Us Part II está a pocas semanas de estrenarse oficialmente en PS4. Hace días tuvo un State of Play en el que se mostró un brutal tráiler gameplay y ahora se confirma que el videojuego se podrá jugar en PS5.

De acuerdo a una publicación del portal Eurogamer, Sony pidió a todos sus desarrolladores que los videojuegos que completen el proceso de certificación después del 13 de julio deberán correr en PlayStation 5. Ello dejaba fuera de la lista a The Last of Us Part II y Ghost of Tsushima, ya que pasaron por esta etapa hace mucho.

Sin embargo, Jim Ryan, director general de Sony Interactive Entertainment (SIE), confirmó hace algunas horas, mediante una entrevista al medio CNET, que The Last of Us Part II y Ghost of Tsushima, los últimos videojuegos exclusivos de PS4, sí se podrán jugar en la nueva PS5.

Sin embargo, el directivo de Sony no reveló la forma en que los usuarios podrán jugar The Last of Us Part II en PS5, ya que no se sabe si Naughty Dog está trabajando en un remake del videojuego para esta nueva consola o si el lector de PlayStation 5 tendrá la capacidad de leer los discos del titulo de PS4.

Recordemos que sucedió algo similar con The Last of Us, videojuego que se estrenó en PS3 en 2013 y al año siguiente recibió un remake que venía con el DLC Left Behind para PS4. Esta versión actualizada llega con mejoras gráficas significativas.

The Last of Us Part II se desarrolla cinco años después de lo sucedido en el primer videojuego y tiene como protagonista a Ellie. El exclusivo de PS4 llega a la actual consola de Sony el próximo viernes 19 de junio.