Call of Duty Mobile: cómo jugarlo desde una PC de manera legal para evitar el ban

Call of Duty Mobile ya se encuentra en su sexta temporada y sigue sumando miles de usuarios a su inmensa comunidad. Son muchos los fans que lo disfrutan desde su teléfono móvil; sin embargo, existe una opción oficial para jugarlo desde una PC y aquí te contamos cómo hacerlo.

Aunque Call of Duty Mobile es un juego gratis, sus requisitos impiden que muchos teléfonos puedan correr este juego desarrollado por una filial de Tencent. Por ello, esta importante empresa de videojuegos en China lanzó un software oficial que permite disfrutarlo desde tu computadora.

PUEDES VER PS4: los juegos gratis que trae PS Plus para tu PlayStation 4 en junio

Una de las principales razones del éxito de este videojuego para celulares se debe a su contenido que emociona a los fanáticos de la saga oficial. En la app encontrarás mapas como Nuketown, personajes como el Capitán Pierce, además de su alucinante modo Battle Royale.

Guía para jugar Call of Duty Mobile en PC

Durante el lanzamiento de Call of Duty Mobile, Activision confirmaba que el videojuego también se podía jugar de manera oficial a través de una computadora, gracias al emulador GameLoop, que puedes descargar en tu ordenador gratis.

GameLoop es uno de los emuladores más populares actualmente. Este software fue desarrollado por Tencent, lo que significa que al usarlo para jugar este famoso ‘shooter’ desde una PC no estás infringiendo alguna regla del videojuego. Es decir, no serías baneado.

Como es normal, el primer paso para jugar Call of Duty Mobile en tu PC es descargando el emulador GameLoop. Ingresa aquí.

Call of Duty Mobile

Luego de que el archivo ya se encuentre en tu computadora, debes ejecutarlo para ingresar a la página principal de GameLoop. Una vez allí, verás un panel en el que te permitirá descargar directamente el videojuego. El proceso puede tardar dependiendo de tu conexión a internet.

Ahora que ya has instalado Call of Duty Mobile en tu PC, ya puedes iniciar sesión con tu cuenta de Facebook o a través de un perfil de invitado. Además, el emulador te ahorra el trabajo y no tendrás que modificar los controles, puesto que este ya está optimizado para jugar con mouse y teclado.

Por otro lado, GameLoop también te ofrece un panel de ajustes para modificar los comandos a tu gusto y jugar el ‘shooter’ lo más cómodo posible. A esto se le suma que puedes cambiar los aspectos visuales del videojuego para tener un mejor rendimiento.