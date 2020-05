Miles de fans de PS4 se han pronunciado a través de una petición en línea que exige a Sony desista de cobrar por el juego online en la plataforma. Los usuarios quieren que el servicio sea gratis tal cual como lo es en su predecesora PlayStation 3.

A través de una petición en el conocido portal Change.org, miles de fans de Sony están uniéndose a la causa de un usuario que exige online gratuito en PS4 sin PlayStation Plus, tal y como reza su anuncio.

El usuario que emprendió esta campaña se hace llamar ‘Hardmurdog Hmg’ y señala que los motivos son “más que suficientes" enumerándolos en su largo manifiesto.

La petición ya tiene más de 100.000 firmas

“En nombre de toda la comunidad de PlayStation, queremos informarle de que estamos cansados de que nos hagan pagar PlayStation Plus para poder jugar online. Por eso, desde aquí, le pedimos que desvincule el online de PS Plus dejándolo libre para jugar con nuestros amigos sin coste alguno”, demanda.

Asimismo, exige que PS Plus vuelva a ser un servicio alternativo como en PS3. “(Que PlayStation Plus) pase a ser como un servicio opcional para todos aquellos que estén interesados y no como una obligación para poder jugar online (como lo era en PlayStation 3)”.

“Espero tengan en cuenta esta petición. La PS5 está a la vuelta de la esquina y su éxito o fracaso dependerá de quién haga mejor las cosas de cara a la próxima generación. Saludos”, finaliza el usuario. La gran cantidad de firmas que ha logrado recolectar expresan que su sentir es compartido por muchos fans de PlayStation.

“Pagar un extra por poder jugar online es la mayor estafa creada por una compañía”. “Yo pago PS Plus, pero no me parece bien lo que le hacen a las personas a las que no les alcanza para la suscripción”, dicen algunos comentarios de la publicación.

¿Cómo unirte a la petición?

Aunque es poco probable que Sony cambie su modelo de negocio —aun si logran juntar las 150.000 firmas— puedes unirte a esta causa y leer todos los comentarios de los fans siguiendo este enlace.

¿Desde cuándo se tiene que pagar para jugar online en PS4?

El juego online en PS4 ha sido de paga desde el propio lanzamiento de la consola. En su predecesora, PS3, PlayStation Plus solo ofrecía —y ofrece— promociones especiales y otro tipo de contenido, además de videojuegos de regalo todos los meses (solo hasta marzo del 2019), pero no incluía las funcionalidades online para los juegos, pues estas han sido siempre gratuitas.

El acceso al juego online a través de PlayStation Network ha sido gratis desde su lanzamiento en 2005, siendo la PS4 la única consola que necesita un pago y suscripción para acceder a la funcionalidad. Tanto la PS3 como la PS Vita aún tienen acceso al juego online sin costo.

Futuros juegos de PS4 correrán también en PlayStation 5 desde julio

Sony acaba de dar un aviso importante para todos los desarrolladores de juegos para la PS4. Desde julio, todos los títulos para la consola también tendrán que ser compatibles con la nueva PS5, y así lo habría anunciado ya la compañía en un portal interno para colaboradores.

Todas las funciones, modos y opciones habilitadas en los juegos de PS4 tendrán que estar disponibles también para la PS5, a partir de una fecha que se ha fijado para el 13 de julio.

Esto significa que todos los juegos de PS4 —que Sony reciba para revisión desde dicha fecha— serán técnicamente compatibles con la nueva PlayStation 5, pero todo dependería del desarrollador.