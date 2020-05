PS4: los juegos gratis que trae PS Plus para tu PlayStation 4 en junio

Hay varias novedades respecto al PS Plus en PlayStation 4 (PS4) para este mes de junio que se aproxima. Las buenas noticias traen la entrega, de manera gratuita, de dos grandes títulos para la consola oficial de Sony: Call of Duty: WWII y Star Wars Battlefront 2. No obstante, también hay una mala: Spiderman no será incluido, al menos por ahora, dentro de esta categoría de juegos gratuitos.

Call of Duty ya se encuentra a disposición de los usuarios, y es que desde el 26 de mayo se liberó para ser descargado de manera gratuita y sin costos adicionales. En este juego bélico podrás revivir la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, pero desde la comodidad de tu hogar. Asimismo, el juego de Star Wars, que es uno de los juegos más completos y galardonados de la serie, estará activo para ser descargado en biblioteca hasta 6 de junio.

Star Wars: Battlefront II y Call of Duty: WWII son los juegos de PS Plus para junio. Detalles completos acá: https://t.co/N8ZfR1fduV pic.twitter.com/JZY0p2Z6GM — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) May 28, 2020

Además, por si fuera poco, existe una tercera opción interesante: Treasure Rangers. Este juego de acción, puzzles y plataformas estará nuevamente disponible con PS Plus para junio. La premisa de esta opción ofrece una serie de personajes, entre ellos uno con autismo, con los que tendrás que superar los desafíos trazados en 16 niveles diversos, gracias a las habilidades de sus protagonistas.

Treasure Rangers está dentro del rango PlayStation Talents (PS Talents), donde se busca incentivar e impulsar el talento de los desarrolladores jóvenes que van surgiendo en la industria. Este juego en particular es inclusivo, pues como se comentó anteriormente, tiene como uno de sus grandes protagonistas a un personaje con habilidades diferentes.

Otros títulos de PlayStation Talents para este 2020

- Itadaki Smash, del estudio Main Loop, que es uno de los nuevos proyectos en formar parte de PlayStation Talents.

- Summer in Mara, de los Chibig, pertenecientes al programa PlayStation Alianzas.

- Clid The Snail, del Weird Beluga Studio, ganadores del premio al ‘Mejor Juego del año’ en la VI Edición de los Premios PlayStation.

- Inner Ashes, del estudio Calathea Game Studio.

- Corbid: A colorful adventure, del estudio Cucurry.

- The Library of Babel, del estudio Tanuki Game Studio.

- Do Not Open, del estudio Quasar Dynamics.

- Lethal Honor: Essence, del estudio Viral Studios.

- Operation Highjump, del estudio Mansion Games.

- The Five Covens, del estudio rBorn Games.

- Walls of Lies, del estudio Snowy Jellyfish.