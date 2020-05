New Gunbound, la esperada versión nueva del clásico título multijugador, se acaba de estrenar gratis para toda Latinoamérica. El juego llega tras finalizar su fase beta y aquí te enseñaremos cómo lo puedes descargar.

New Gunbound fue anunciado hace varios meses, acompañando la triste noticia del cierre de servidores de la versión original, que debutó en el año 2002, la misma que había logrado ser muy popular en Perú y otros países.

Dicha versión clásica fue perdiendo adeptos con algunos de los cambios que se iban presentando, como mecánicas pay to win. Tras largos años de decadencia, sus desarrolladores decidieron rehacer el juego para Latinomérica.

Ahora, tras una beta que duró más de 4 meses, Softnyx acaba de anunciar que el nuevo Gunbound —llamado adecuadamente New Gunbound— ya está disponible para descargarlo de forma gratuita.

¿Es igual al Gunbound clásico?

No del todo. El principal cambio de New Gunbound respecto a su versión original es la mecánica de su modo principal que ahora será en tiempo real y ya no por turnos como solía hacerse. Esto permite partidas más rápidas e intensas, minimizando la capacidad de anticiparse.

Otro cambio importante es la presentación. Casi todos los gráficos han sido rediseñados, incluyendo a los personajes, los vehículos y los ítems. También llegan casi 100 habilidades de combate, bosses, stages y hasta un modo cooperativo; aun así, si tu nostalgia se ve afectada, también contarás con un modo clásico con los mapas de antaño.

Cómo descargar New Gunbound

New Gunbound es gratuito para computadoras y se puede descargar desde este enlace (recuerda que tu PC debe cumplir con los requisitos mínimos).

New Gunbound requisitos

Te dejamos un video de su fase beta para que puedas apreciar su nuevo gameplay.

Sistema operativo: Windows 7 o superior

Procesador: Intel Pentium o AMD de 2,0 GHz a más

Memoria RAM: 1 GB

Almacenamiento: 1 GB aproximadamente

Video: Tarjeta gráfica dedicada compatible con DirectX 11 o superior

RAM de video: 512 MB