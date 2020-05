¿Cómo sería jugar Super Mario en máxima resolución? [VIDEO]

En tiempos de pantallas modernas y resoluciones altas, con el 4K proyectándose como el nuevo paradigma y el 8K asomándose en YouTube, es posible que surja la duda sobre cómo se verán algunos juegos antiguos y clásicos en estos nuevos televisores que cada vez más pixelean sin escrúpulos todo lo que no sea de su época.

Si tomamos, por ejemplo, un cartucho de algún juego Super Mario Bros en una consola de antaño, y la conectamos a una TV moderna, lo más seguro es que terminemos aburriéndonos de lo inconsistente que se ve la imagen. Borrosa, llena de glitches, como si no quisiera estar ahí.

Casos que logran superar estos inconvenientes son pocos y de propuestas limitadas —consolas mini, sobre todo—; aun así, lo único que hacen es agrandar la resolución original para que un píxel termine ocupando el espacio de 25 píxeles.

Para suerte de los curiosos, existe un canal escondido en YouTube hace mucho tiempo que parece brindar una solución mucho más interesante y agradable a la vista, o al menos darnos la idea de esto.

Se trata del canal Atlas Videos, dedicado a subir videos gameplay de juegos antiguos, pero con una particularidad: el campo de visión de lo que se ve en pantalla se ha maximizado para resoluciones Full HD.

Todos los videos de Atlas Videos están subidos a Full HD en YouTube. La resolución original de los videojuego que sube no se ve afectada, por el contrario, los observamos desde un ángulo jamás antes posible, donde todo escenario brilla desde su majestuosidad, pudiendo apreciar el diseño de niveles con un solo vistazo.

Este youtuber realiza gameplays de títulos tan clásicos como Super Mario Bros 3, Super Mario World, Sonic The Hedgehog, The Legend of Zelda, Contra y muchos más. Pero lo más impresionante aún es la forma cómo los realiza.

Valiéndose de algunos programas de edición, Atlas Videos prepara sus gameplay con métodos que bien podrían resultar artesanales, pues simplemente toma las capturas de los escenarios de estos juegos —a través de páginas como WKSchraff o VGMaps— para mezclarlos con su propio material de él mismo jugando.

El resultado es impresionante, al menos por lo que nos deja ver de estos videojuegos que muchos de nosotros jugamos, pero que aun así nos hace verlos frescos, desde una perspectiva no tan fácil de imaginar.

Si un modesto, pero creativo canal de YouTube puede lograr resultados tan sorprendentes, ¿por qué algunas compañías no se han animado a realizar algo parecido, pero que sea jugable?