PS5 tendrá retrocompatibilidad actualizable con juegos de PS4 [FOTOS]

Desde hace unos meses se sabe que PlayStation 5 será retrocompatible con PS4. Sin embargo, no se sabía con exactitud si iba a ser retrocompatible con un número limitado de juegos o si a lo largo del tiempo se iban a adaptar muchos más. Una publicación en la web de PlayStation Islandia acaba de revelar nuevos detalles.

Este mensaje ya eliminado de la mencionada web era un comentario promocional de la próxima PlayStation 5, en donde se indicaba que la nueva retrocompatibilidad de la consola de Sony con PS4 se irá actualizando con el paso del tiempo.

PUEDES VER: Twitch lanza canal exclusivo para anuncios de PS5 y Xbox Series X con premios para usuarios

''Juega a una lista de juegos de PS4 compatibles con el sistema con actualizaciones del sistema PS5′', es el mensaje que indica que Sony iría añadiendo este soporte con títulos de PlayStation 4 al software de PS5, ampliando la cifra inicial de 100 juegos.

Al parecer Sony seguirá la misma política de Microsoft con Xbox One, que de partida no era retrocompatible y que con los años ha configurado una amplia lista de juegos de Xbox y Xbox 360 compatibles con el sistema.

Aún no se sabe qué títulos podrán ejecutarse en PS5 desde el mismo día de lanzamiento. Sony solo ha confirmado que habrá 100 juegos de PS4 compatibles con PS5 desde el principio, que serían los más populares y jugados del sistema.

Esta frase promocional no dice nada de PSX, PS2 y PS3, por lo que se puede señalar que PlayStation no será retrocompatible con sistemas anteriores a PS4. Es decir, los discos físicos de PSX, PS2 y PS3 no funcionarán en PlayStation 5.