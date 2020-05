Captain Tsubasa: fecha de lanzamiento y ediciones del videojuego de los Súper Campeones

Los Súper Campeones llegan a las consolas actuales. Bandai Namco publicó en YouTube el nuevo tráiler del videojuego Captain Tsubasa Rise of the New Champions, con el que confirma la fecha de lanzamiento y ediciones especiales del título que trae increíble merchandising.

Captain Tsubasa Rise of the New Champions se podrá disfrutar en consolas como PS4, Nintendo Switch y PC. El videojuego tendrá a todos los personajes del recordado anime y algunas de estas estrellas del balompié se podrán conseguir mediante DLCs. El videojuego de los Súper Campeones se estrena el 28 de agosto de 2020.

Bandai Namco ha mostrado todas las ediciones de Captain Tsubasa Rise of the New Champions, que van desde las versiones pre-compra hasta las coleccionables que incluyen una figura de Oliver Atom, polo personalizable y hasta una mesita de fútbol.

Captain Tsubasa Rise of the New Champions

La e-Commerce Edition de Captain Tsubasa Rise of the New Champions contiene una serie de uniformes y balones especiales de varios equipos. Estas son las escuadras: Open Sky Uniform, Hwk Uniform Set, All-Japan Junior Youth Uniform, Meiwa FC Uniform, Shutetsu Uniform y Tsubasa’s Challenge Ball to Wakabayashi.

Captain Tsubasa Rise of the New Champions

La edición Deluxe del videojuego de los Súper Campeones trae una copia física del videojuego con contenido para descargar, como el conjunto de uniformes de colaboración de la revista V-Jump, pase de personaje (nueve jugadores DLC), y un pase de temporada que llega con un conjunto de indumentarias de nuevos campeones.

Captain Tsubasa Rise of the New Champions

Por si fuera poco, la edición coleccionista de Captain Tsubasa Rise of the New Champions incluye una figura de Oliver Atom de 28 centímetros, un póster de 285 x 210 mm, el character pass, una caja metálica, insignias y tarjetas coleccionables.

Captain Tsubasa Rise of the New Champions

La Champions Edition incluye una caja de colección, la copia física de Captain Tsubasa Rise of the New Champions, la figura de Oliver Atom, pósters, steelbooks , pase de personajes, tarjetas coleccionables y una camiseta de la selección de Japón a la que podrás ponerle tu nombre.

Captain Tsubasa Rise of the New Champions

Por último, para los fanáticos del fútbol y los Súper Campeones, Bandai Namco mostró la Legends Edition que, además de todo el contenido que hemos mencionado en las ediciones anteriores, le suma una mesa de fulbito completamente personalizada con detalles del anime.

Captain Tsubasa Rise of the New Champions

Cabe precisar que, por ahora, solo la edición pre-compra y la Collector’s Edition de Captain Tsubasa Rise of the New Champions están confirmadas para América, pues aún no se aclara si la Deluxe Edition, e-Commerce Edition, Champions Edition y Legends Edition estarán disponibles para esta parte del mundo o si será solo para Europa.