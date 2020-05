Juegos gratis: regalarán The King of Fighters 98, 2002, Metal Slug 2 y más de 20 videojuegos de SNK

Una colección de juegos gratis llegará en las próximas horas. SNK sorprendió a los gamers de antaño al anunciar que regalará The King of Fighters 98, The King of Fighters 2002, Metal Slug 2 desde la plataforma de Twitch Prime, serán más de 20 videojuegos. La promoción se podrá reclamar por usuarios en España, México y países en los que está disponible este servicio. Es decir, no es válida para Perú.

El anuncio se realizó desde el canal del estudio SNK en YouTube, en el que se confirma que esta lista de juegos gratis estará disponible para los usuarios a partir del 26 de mayo en Twitch Prime, la conocida plataforma de Amazon.

Twitch Prime no solo es una plataforma de streaming de videojuegos, sino que también cuenta con su propia tienda digital de títulos. Este servicio es de paga y mensualmente ofrece juegos gratis para PC a todos sus suscriptores, quienes podrán jugarlo incluso si esta ha caducado. Eso sí, siempre y cuando los hayan reclamado y guardado en su biblioteca digital.

De acuerdo a SNK, el estudio regalará más de 20 videojuegos durante todo el año desde Twitch Prime, pero estos juegos gratis llegarán en varias etapas. Actualmente, ya se conocen los primeros que se podrán conseguir desde el 26 de mayo en la plataforma:

Art of Fighting 2.

Blazing Star.

Fatal Fury Special.

The King of Fighters 2000.

The King of Fighters 2002.

Pulsar.

Samurai Shodown II.

A pesar de que SNK no ha revelado la lista ni la cantidad de videojuegos exacta que regalará desde Twitch Prime, el estudio ya mostró cuáles serían los siguientes juegos gratis que podrás disfrutar en tu PC y esos son:

Garou: Mark of the Wolves

The Last Blade

Metal Slug 2

The King of Fighters ’98 Ultimate Match Final Edition

Sengoku 3

King of Monsters.

Cabe precisar que aún no se sabe la fecha en que estos títulos de SNK lleguen como juegos gratis a la plataforma de Twitch Prime y se puedan descargar, por lo que estaremos atentos a los próximos anuncios.

¿Cómo conseguir los juegos gratis de SNK en Twitch Prime?

Para poder obtener esta impresionante lista de juegos gratis de SNK, debes contar con una membresía activa en Amazon Prime, cuya mensualidad cuesta 5,99 dólares. Con ella, tendrás acceso a películas y series desde tu PC, teléfono o tablet. Además, de acceder a otras plataformas de la marca como Twitch Prime, Prime Music, Amazon Family, entre otros.

Cabe precisar que Twitch Prime solo está disponible en estos países: Estados Unidos, México, Canadá, Italia, Francia, Alemania, Bélgica, Australia, Austria, Japón, Singapur, Países Bajos, Estados, Estados Unidos Árabes, Brasil y Reino Unido.