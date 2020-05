Dota 2: Team Secret ‘maldice’ a bicampeones mundiales mencionando a equipo peruano de fútbol [VIDEO]

OG debutó hoy en la ESL One Birmingham, torneo de Dota 2 online en el que participan los mejores equipos del videojuego. Sin embargo, un insólito mensaje de Team Secret se hizo viral en redes sociales tras maldecir a los actuales bicampeones mundiales del juego citando a Alianza Lima.

Mientras que OG podía jugar, después de mucho tiempo, con todos sus jugadores oficiales este importante torneo, Team Secret –al igual que muchos fans de Dota 2– estaba a la espera del estreno del Battle Pass 2020, por lo que decidió jugarle una broma en redes sociales que se relaciona al fútbol peruano.

La primera serie de juegos de OG en la ESL One Birmingham sería contra Fly to Moon, un equipo de la región CIS (Comunidad de Estados Independientes). El primer encuentro fue triunfo para el bicampeón de Dota 2 y lo anunció desde su cuenta en Twitter, a lo que Team Secret respondió diciendo “May the blessing of the Alianza Lima be with you” (qué la bendición de Alianza Lima esté con ustedes).

May the blessing of the Alianza Lima be with you 🙏 — Team Secret (@teamsecret) May 25, 2020

Este mensaje desató una serie de comentarios en Twitter por parte de peruanos, quienes continuaron la broma de Team Secret citando a Alianza Lima y compartiendo imágenes del equipo ‘íntimo’.

Recordemos que este tipo de referencia hacia Alianza Lima inició con la participación de Infamous en The International por parte de los peruanos. Pero se popularizó cuando Beastcoast, equipo conformado por cuatro compatriotas y un boliviano, se iba a enfrentar a Team Secret en el torneo de Dota 2 DreamLeague Season 13.

La broma no terminaría ahí. Tras enterase que OG fue derrotado por Fly to Moon, la cuenta de Team Secret en Twitter compartió un video con el siguiente título: “The Alianza Lima curse strikes again” (La maldición de Alianza Lima lo hace de nuevo).

En el mismo video, la cuenta de Team Secret explica que hizo esta ‘broma’ con Alianza Lima porque estaba aburrido de esperar el lanzamiento del Battle Pass 2020 de Dota 2, el mismo que ya está activo y trae muchas novedades al popular videojuego.