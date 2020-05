Call of Duty Warzone sigue siendo uno de los battle royale más populares tras alcanzar más de 60 millones de jugadores en todo el mundo, en menos de dos meses. Un gran hazaña que tendrá ser superada por el próximo juego de la saga que llegará en unos meses.

Hace unas días, se dio a conocer el supuesto nombre que tendría la próxima temporada del juego desarrollado por Activision y Infinity Ward. Unas recientes apariciones en el mapa de Call of Futy Warzone, refuerzan lo señalado por Okami, quien compartió la supuesta portada que tendría Call of Duty: Black Ops Cold War.

Dentro del propio Call of Duty Warzone, un jugador ha publicado a través de Twitter -tal y como se recoge en una cuenta fan de Modern Warfare- un RCXD, objeto que ha estado presente en toda la saga multijugador de Call of Duty: Black Ops y que controlaba y detonaba a distancia para conseguir bajas enemigas.

Que aparezca un objeto de Black Ops como este en Call of Duty Warzone puede ser con un adelanto de la temporada 4. De momento no se sabe a qué se debe esta aparición y habrá que esperar que desde Activision o Infinity Ward, ofrezcan algo más de luz sobre este asunto.

Lo que sí es seguro es que las temporadas en Call of Duty: Modern Warfare, y por lo tanto en Warzone, duran unas ocho semanas, por lo que si la Temporada 3 comenzó el 8 de abril, la Temporada 4 debería hacerlo alrededor del 3 de junio. Este no solo llegará con nuevas partes para Verdansk, sino que habrá nuevos Operadores en el juego.