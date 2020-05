Abuela de 90 años reconocida como la gamer más longeva del mundo [VIDEO]

Hamako Mori, una mujer de 90 años de edad, acaba de ser nombrada la gamer en YouTube de mayor edad en el mundo. El título lo tiene bien ganado, pues ha pasado ya 39 años dedicada a su pasión: los videojuegos.

Hamako nació un lejano 18 de febrero de 1930, pero su perfil gamer comenzó a aflorar con la misma revolución de las computadoras y de las consolas caseras de la que sus hijos fueron parte.

Todo fue a finales de la década de los 70, en pleno auge del reinado de Atari. Hamako probó un día aquellos aparatos que tanto entretenían a sus hijos y desde entonces se enamoró completamente.

Su lado gamer ha presenciado casi todas las generaciones de videojuegos desde entonces y no ha sido hasta hace relativamente poco que emprendió su propia aventura en YouTube, haciéndose conocida como Gaming Grandma.

El canal de YouTube de Hamako ya cuenta con 150.00 suscriptores y no solo se dedica a los conocidos gameplays de sus videojuegos favoritos, sino también a hablar de consolas y de la propia industria. Una gamer hecha y derecha.

Toda esta apasionada trayectoria la ha hecho merecedora de un certificado que la nombra como la jugadora (gamer) más longeva del mundo, y su nombre ya está inscrito en los Récords Guinness.

“Después de vivir tanto tiempo, siento más que nunca que jugar videojuegos durante tantos años fue la elección correcta. Realmente disfruto mi vida. Es color de rosa”, confesó emocionada Hamako.

“Parecía muy divertido, y pensé que no era justo si solo los niños jugaran. Pensé que la vida sería más divertida si supiera cómo jugar. Entonces comencé a jugar, al principio mientras nadie estaba mirando. Atesoro los juegos porque me traen recuerdos. Recibo muchos comentarios que dicen que no me esfuerce demasiado. Todos son muy amables", comentó Hamako sobre su canal de YouTube.

"Los comentarios me dejan una fuerte impresión y me dan ganas de hacer más videos que la gente disfrute. Espero los comentarios de todos. También dicen que ver mis videos les da esperanza para el futuro. Me siento muy feliz. Por eso quiero crear montones y montones de videos. Ese es mi sueño” agregó.

Por si te lo estabas preguntando, la primera consola de Hamako fue la Epoch Cassette Vision, la primera programable en Japón y su colección incluye casi todas hasta la PS4. Si quieres visitar su canal de YouTube, puedes hacerlo mediante este enlace.