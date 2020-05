The Last of Us Part II está a solo semanas de aterrizar en PlayStation 4 como uno de los videojuegos exclusivos más esperados por los usuarios, y para celebrar su lanzamiento, Sony anunció un bundle que incluye una PS4 Pro edición limitada, periféricos y una memoria externa de 2 TB. Conoce los precios y todos los detalles.

The Last of Us Part II es la continuación de aquella historia de Ellie y Joel por la supervivencia en un mundo posapocalíptico, en el que deberán sobrevivir a toda costa de los humanos caníbales que han sido infectados por la cepa del hongo cordyceps y una organización que busca dar con la protagonista, pues ella, aparentemente, es la cura de este mal.

La edición limitada de PS4 Pro de The Last of Us Part II emociona a millones de fans de este videojuego exclusivo, pues a diferencia de otras ediciones especiales de la consola, esta es sombría y lleva grabado el característico tatuaje de Elli en la parte superior.

Además, el mando DualShock 4 será muy vistoso gracias a que el tatuaje de Ellie se encuentra en uno de los mangos del control. A esto se le suma que en el touchpad se puede leer The Last of Us Part II en letras negras y el color del triángulo, X, cuadrado y círculo son blancos.

Sony quiere sorprender a todos los fanáticos de The Last of Us Part II lanzando un headset y una memoria externa, inspirada en el videojuego, de 2 TB. Este disco duro nace de la colaboración entre Sony y Seagate, que se podrá comprar por separado.

Es preciso mencionar que esta PS4 Pro edición limitada de The Last of Us Part II incluye una copia del videojuego y se pondrá a la venta el 19 de junio, fecha en que se estrenará el aclamado título de Naughty Dog. Su precio será de 399 dólares y también se podrá comprar por separado cada uno de los accesorios.

Según la web oficial de PlayStation, el mando DualShock 4 inspirado en The Last of Us Part II costará 64.99 dólares, los headset 99.99 dólares y la memoria externa de 2 TB 89.99 dólares.

Cabe mencionar que no se sabe si este bundle de The Last of Us Part II con PS4 Pro llegará a Perú.

