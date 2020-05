Pokémon GO alista el regreso de Terrakion, legendario de la quinta generación que aparecerá por segunda vez en el juego de realidad aumentada. Esta vez, los fans están emocionados por la vuelta de esta criatura, pues podrán capturarlo en su variante shiny, pero antes debe ser vencido por estos counters.

De acuerdo a la cuenta de Pokémon GO en Twitter, todos los fanáticos del videojuego podrán enfrentarse a Terrakion desde el 19 hasta el 26 de mayo, con el objetivo de capturarlo en su increíble aspecto shiny o con 100 % IVs.

Terrakion es un legendario de tipo roca/lucha, convirtiéndolo en una criatura vulnerable a siete tipos de Pokémon. Sin embargo, no debes confiarte, pues derrotarlo en Pokémon GO no será una tarea sencilla. Es por eso que te mostramos como armar un equipo con sus mejores counters.

Varios de los counters de Terrakion, que son de tipo hada, psíquico, tierra, acero, lucha, agua y planta, tienen ataques especiales que obtuvieron gracias a los Community Day que se realizaron durante todo este tiempo en Pokémon GO y serán ellos que te permitan vencerlo rápidamente.

Por otro lado, es necesario que evites colocar criaturas de tipo bicho, siniestro, fuego, normal, veneno y roca en tu equipo para vencer a Terrakion, ya que el legendario resistirá los ataques de todos estos Pokémon.

Mejores counters para vencer a Terrakion

Pokémon Ataque Rápido Ataque Cargado Mewtwo Confusión/Psicocorte Onda Mental Deoxys (Ataque) Cabezazo Zen Psicoataque Gardevoir Encanto Brillo Mágico/Sincrorruido Metagross Puño Bala Puño Meteoro/Terremoto Lucario Contraataque Esfera Aural Alakazam Contraataque/Confusión Psíquico Swampert Disparo Hidrocañón/Terremoto Kyogre Cascada Surf Venusaur Látigo Cepa Planta Feroz Empoleon Cascada Hidrocañón Sceptile Semilladora Planta Feroz/Terremoto Machamp Contraataque Puño Dinámico Conkeldurr Contraataque Puño Dinámico

Pokémon: Desafío Retorno 2020 Hoenn, guía completa para la tercera semana

Pokémon GO abre paso a la tercera semana de su Desafío Retorno 2020, el evento que repasa todo el legado del videojuego de Niantic y que ahora abre paso a las criaturas de Hoenn para que sean estelares durante toda una semana. Repasa todos los detalles, actividades, tareas de investigación, recompensas, bonus y hasta consejos para aprovechar de la mejor manera esta etapa.

El evento Desafío Retorno 2020 se extenderá todo mayo hasta la última etapa a finalizarse el 8 de junio. Este consiste en celebrar todo el legado de la franquicia en Pokémon GO, donde cada semana estará dedicada a una de las regiones pasadas de la saga. Desde este viernes 15 de mayo, el evento estará enfocado en Hoenn permitiéndote capturar a Skitty, Zangoose y Seviper. Incluso, podrías encontrarte con un Skitty variocolor.

Las fechas programadas para el Desafío Retorno 2020 Hoenn incluyen toda la tercera semana de mayo. Según anunciaron en la web oficial de Pokémon GO, tenemos desde este viernes 15 de mayo a la 1.00 p. m hasta el próximo viernes 2 de mayo a la 1.00 p.m, todo en horario local. Conoce más detalles aquí.