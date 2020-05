Pokémon GO: las mejores criaturas para vencer y capturar a Terrakion shiny

Pokémon GO recibe el regreso del legendario Terrakion, poderosa criatura de la quinta generación que debutará con su variante shiny en el juego de realidad aumentada. Este Pokémon será el nuevo jefe de incursión nivel 5 y aquí te contamos cuáles son sus mejores counters para vencerlo y capturarlo.

De acuerdo a la cuenta de Pokémon GO en Twitter, todos los fanáticos del videojuego podrán enfrentarse a Terrakion desde el 19 hasta el 26 de mayo, con el objetivo de capturarlo en su increíble aspecto shiny o con 100 % IVs.

Terrakion es un legendario de tipo roca/lucha, convirtiéndolo en una criatura vulnerable a siete tipos de Pokémon. Sin embargo, no debes confiarte, pues derrotarlo en Pokémon GO no será una tarea sencilla. Es por eso que te mostramos como armar un equipo con sus mejores counters.

Varios de los counters de Terrakion, que son de tipo hada, psíquico, tierra, acero, lucha, agua y planta, tienen ataques especiales que obtuvieron gracias a los Community Day que se realizaron durante todo este tiempo en Pokémon GO y serán ellos que te permitan vencerlo rápidamente.

Por otro lado, es necesario que evites colocar criaturas de tipo bicho, siniestro, fuego, normal, veneno y roca en tu equipo para vencer a Terrakion, ya que el legendario resistirá los ataques de todos estos Pokémon.

Mejores counters para vencer a Terrakion