Call of Duty: se filtra el posible nombre del próximo juego de la saga [FOTOS]

Este año llegará un nuevo Call of Duty que apunta claramente a una dirección: la Guerra Fría. Los rumores indican que podría tratarse de una versión propia al estilo de Call of Duty: Modern Warfare 2019, ya que el guión ha pasado por varias reescrituras.

Los últimos rumores apuntaban al título de Call of Duty Vietnam, aunque un nuevo rumor, compartido por el usuario de Twitter Okami, un reconocido “leaker” de la saga Call of Duty, que entre otras cosas acertó el reciente lanzamiento del battle royale Call of Duty Warzone, apunta a otro nombre como Call of Duty: Black Ops Cold War.

Para reforzar su filtración Okami compartió la supuesta portada que tendría Call of Duty: Black Ops Cold War. Aunque hay discusión acerca de si Activision recuperará oficialmente el nombre Black Ops con un reboot, como ya hizo con Modern Warfare en la última entrega, lo que está claro es que Activision tiene muy presente la saga.

Treyarch (responsables del futuro juego y también de Black Ops) acaban de lanzar un vídeo celebrando el décimo aniversario del anuncio de Black Ops. Además se ha descubierto modelos del coche RC-XD de Black Ops y de un avión U-2 que recuerda al avión espía de aquél juego en Call of Duty Warzone, lo que hace suponer que Activision podría estar planeando un crossover con elementos de Black Ops en el Battle Royale.

De otro lado, otras filtraciones indican que la historia de este nuevo de la saga también involucraría el descubrimiento de operaciones soviéticas encubiertas y la experimentación humana. Incluso se hacen especulaciones sobre el asesinato de Kennedy, el proyecto MK-ULTRA, sobre el control mental de la CIA, o la Operación Northwoods.