Call of Duty: Warzone se ha convertido en uno de los juegos más populares de la actualidad, y sumado a ello que se ha visto beneficiado por la cuarentena. Millones de usuarios, al no poder salir de sus casas, se han animado a probar esta propuesta de Activision.

Si bien ganar en Call of Duty: Warzone no es una tarea sencilla, ya que no basta con ser habilidoso con el control y se requiere de una buena comunicación y coordinación con tus compañeros de batalla, los jugadores comparten sus mejores momentos en el battle royale.

Sin embargo, una reciente hazaña publicada en redes sociales ha dejado sorprendido a más de un usuario de Call of Duty: Warzone. Un equipo logró eliminar a casi todos los jugadores de la partida. Es decir, un escuadrón logró la hazaña de eliminar a 121 enemigos durante la sesión.

Sym, un jugador profesional que pertenece al equipo NRG de Call of Duty: Warzone, fue quien publicó el increíble récord en su cuenta de Twitter. Aunque no había pasado ni un semana desde que el equipo FaZe había logrado eliminar a 113 jugadores, este récord que se creía imbatible fue superado impresionantemente.

El escuadrón borró del mapa al 80 % de sus contrincantes, teniendo en cuenta que Warzone inicia la partida con 150 jugadores. Sin duda, esto es uno de los más increíbles récords en Call of Duty y es muy probable que perdure por mucho tiempo.

Call of Duty: Modern Warfare ya superó los 60 millones de jugadores, y esto se debe en gran parte a Call of Duty: Warzone, ya que muchos usuarios están adquiriendo la campaña y el resto de modos multijugador para ampliar su experiencia.