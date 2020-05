Tal como lo había anunciado Activision, Call of Duty: Warzone y Modern Warfar acaba de recibir un nuevo personaje. Se trata de Iskra, una nativa Urzikstaní que pertenece a la guerrilla de Farah Karim, una de las protagonistas de la campaña que se une a las fuerzas de la Unión como parte del operativo Chimera.

El bundle que trae al nuevo personaje de Call of Duty Iskra, ya disponible, tiene un precio de 2400 Call of Duty Points, la divisa que utiliza la compañía en la tienda ingame. Puede ser comprado en las plataformas en donde se encuentra disponible Call of Duty: Warzone y Modern Warfare, PS4, Xbox One y PC.

El paquete de Iskra viene con 10 artículos que incluyen dos planos de armas legendarias y una piel de vehículo de helicóptero para llover la destrucción del cielo con estilo mientras luchas en Warzone.

El plano de Insurgencia equipa el Delta del rifle de asalto para obtener altos niveles de precisión en un arma con precisión ya estallada. El accesorio de visión holográfica APX5 ofrece una imagen de visión limpia para enfrentamientos de rango medio, mientras que el compensador ayuda a controlar el retroceso para ayudar a mantener cada disparo en el estallido en el objetivo. Ideal para combates de estilo de precisión en multijugador o Warzone, el plano Insurgencia recompensa en gran medida a los jugadores por disparos sucesivos en la cabeza al infligir daño letal a los oponentes.

El plano de Herejía se apoya en la agilidad y la velocidad de Handgun Echo. Agrega 10 revistas redondas, por lo que puede permanecer en combates por más tiempo sin necesidad de volver a cargar, y el láser de 1 mW para disparar desde la cadera con precisión si necesita disparar antes de ADS. Combina esto con la Insurgencia para una carga rápida, precisa y letal que puede resultar mortal para cualquier enemigo que se cruce en tu camino.

Además de estos dos planos también puedes obtener la máscara del vehículo ‘Savagery’, el reloj ‘Flood Plain’, un nuevo movimiento de acabado épico y más con este nuevo personaje de Call of Duty.