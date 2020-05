Juega gratis Dance Dance Revolution en tu navegador y sin descargas

Tu contraseña debe incluir mayúsculas, minúsculas y números, pero no espacios.

El apartado de pregunta secreta no aceptará caracteres romanos. Para esto, recomendamos copiar cualquier texto en japonés en kanji y copiarlo en la respuesta secreta. Lógicamente, esto no te ayudará en nada a recordar tu contraseña real, así que mejor asegúrate de no olvidarla con otros métodos.