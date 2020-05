FIFA 20, popular videojuego de simulación y engreído indiscutible del mundo del fútbol en la actualidad, está incluido en uno de los servicios que ofrece juegos gratis para PS4 y Xbox One.

El mundo del fútbol sigue en ‘shock’ tras la repentina pausa que surgió debido a la pandemia del coronavirus. El fanatismo por el balompié ha encontrado; aun así, un buen aliciente: FIFA 20, que se puede descargar gratis a través del útil EA Access.

PUEDES VER EA confirma que FIFA 21 llegará a fines de septiembre [FOTOS]

Tanto la tienda de Microsoft como su equivalente en PlayStation, muestran a FIFA 20 como parte del catálogo de este conveniente servicio, que ofrece toda una biblioteca a tu disposición.

Por supuesto, para acceder a FIFA 20 gratis, es necesario suscribirse haciendo antes un pago; sin embargo, este no es nada comparado al precio de equivalentes como PlayStation Plus para PS4, y el Xbox Live Gold para Xbox One.

EA Access se ofrece por la reducida suma de 4,99 dólares al mes y no solo te brinda la oportunidad de jugar FIFA 20 —mientras sigas suscrito al servicio—, sino también una entera colección de videojuegos AAA del baúl de EA, con títulos como Battlefield V, The Sims 4, Need for Speed, Star Wars Battlefront y más.

Aun así, si eres un amante de los deportes, EA Access destaca de entre todos los servicios disponibles para PS4 y Xbox One, con un catálogo conformado casi por todos los juegos licenciados por EA, entre variadas disciplinas.

Podrás descargar NBA Live 19 (baloncesto), NHL 20 (hockey sobre hielo), UFC 3 (artes marciales mixtas), Madden 20 (fútbol americano) e incluso títulos anteriores a FIFA 20 como FIFA 19 y más, todo por un único precio que te vale para todo el mes.

Se trata de una oportunidad única para hacerte con el simulador, si hasta ahora no lo obtuviste, para tu PS4 o tu Xbox One. Lo mejor es que puedes detener el servicio cuando quieras y disfrutar FIFA 20 solo por un mes. Es decir, pagando menos de 5 dólares.

PUEDES VER PS5 sería más cara que la Xbox Series X por una estrategia de Microsoft

Si estás decidido a darle fuerte a FIFA 20, puedes también adquirir el servicio por un año entero, a 29.99 dólares, ahorrando mucho más y despreocupándote de renovar la suscripción. Todo mientras descubres más videojuegos del baúl de EA Access que serán libres de descargar cuando quieras.

FIFA 20 gratis para PS4 y Xbox One

Si no resistes las ganas de prender tu PS4 o Xbox One y jugar ya FIFA 20 con todo su contenido disponible, puedes adquirir el servicio EA Access desde tu propia consola buscando “EA Access Hub” y descargando la aplicación.

Una vez descargado, podrás crearte una cuenta y elegir tu plan de suscripción. También puedes hacerlo ingresando a la página oficial de Electronic Arts (EA) desde este enlace.

FIFA 20 gratis para PC

Si no cuentas con una PS4 o Xbox One, pero sí con una PC, recuerda que EA Access existe hace mucho tiempo para la plataforma de Windows, aunque bajo otro nombre: Origin Access.

Al igual que EA Access, con Origin Access puedes acceder a una biblioteca aún más amplia de videojuegos para descargar gratis, por el mismo precio de suscripción que la del servicio para consolas.

Para suscribirte a Origin Access y disfrutar de FIFA 20, Battlefield V, Star Wars Battlefront 2 y más, solo debes ingresar a este enlace y adquirir el servicio ‘Basic’.