Steam: una súper oferta de Tomb Raider, Just Cause, Life Strange y más aparece con un 95 % de descuento

Steam vuelve a reunir a millones de fans con otra promoción increíble que no te puedes perder. Casi todos los juegos de Tomb Raider y más franquicias de Square Enix están de oferta por un precio que no podrás creer con un 95 % de descuento.

En las últimas semanas nos han llegado descuentos increíbles en la tienda de Steam como el de la gran colección de Star Wars que, aún ya acabada la oferta, vale la pena revisar.

Muchas compañías siguen sumando esfuerzos para brindar más razones, a fin de quedarse en casa a través de los videojuegos. Square Enix acaba de estrenar una venta imperdible, sobre todo para los fans de Tomb Raider, Just Cause, Sleeping Dogs y más.

La promoción ofrece todos los juegos dentro de la antologia de Square Enix Eidos, en un solo paquete a tan solo 123 soles. Lo asombroso es que esto representa apenas el 5 % del costo total del contenido, cuyo precio normal sería de 2.458 soles.

Todo forma parte de la campaña Stay Home & Play, que recompensa a los usuarios que usan los videojuegos para practicar el distanciamiento social. Por supuesto, esto forma parte de una iniciativa externa que ya viene generando gran éxito entre los fans de Steam.

Lo mejor de esta promoción es que su precio puede reducirse aún más si ya cuentas con algunos de los videojuegos en su lista. Steam acomodará el costo final automáticamente teniendo en cuenta los títulos ya presentes en tu biblioteca.

Esta oferta también incluye títulos de Life is Strange, Deus Ex, Legacy of Kain, Thief y muchas más sagas; aun así, lo mejor es que todo el dinero recaudado, a partir de esta oferta, irá destinado a organizaciones benéficas como bancos de alimentos, las mismas que se han visto afectadas por el coronavirus,

Aquí te dejamos la lista de videojuegos que incluye la antología de Square Enix Eidos. Puedes adquirirla en Steam siguiendo este enlace.

Rise of the Tomb Raider

Just Cause 3

Deus Ex: Mankind Divided

Life is Strange: Complete Season

Sleeping Dogs: Definitive Edition

Tomb Raider (2013)

Tomb Raider I

Tomb Raider II

Tomb Raider III

Tomb Raider IV: The Last Revelation

Tomb Raider V Chronicles

Tomb Raider VI: The Angel of Darkness

Tomb Raider Legend

Tomb Raider Anniversary

Tomb Raider Underworld

Lara Croft and the Guardian of Light

Lara Croft and the Temple of Osiris

Just Cause

Just Cause 2

Kane and Lynch: Dead Men

Kane and Lynch 2: Dog Days

Deus Ex: Human Revolution - Director’s Cut

Deus Ex: Game of the Year Edition

Deus Ex: Invisible War

Deus Ex: The Fall

Thief

Thief: Deadly Shadows

Thief II: The Metal Age

Thief Gold

Battlestations: Pacific

Battlestations: Midway

Project Snowblind

Mini Ninjas

Order of War

Flora's Fruit Farm

Supreme Commander 2

Conflict: Desert Storm

Conflict: Denied Ops

Legacy of Kain: Soul Reaver

Legacy of Kain: Soul Reaver 2

Legacy of Kain: Defiance

Blood Omen 2: Legacy of Kain

Dungeon Siege

Dungeon Siege II

Dungeon Siege III

Anachronox

Pandemonium

Deathtrap Dungeon

Daikatana

Omikron: The Nomad Soul

Goetia

Hitman GO: Definitive Edition

Lara Croft GO