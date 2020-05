Steam: los 10 mejores videojuegos de Star Wars que corren en cualquier PC

El día de Star Wars se celebró este último 4 de mayo siguiendo la tradición del ‘May the 4th’ y, en Steam, lo celebraron con una avalancha de ofertas donde se incluyen auténticos clásicos que no te puedes perder, ahora que están a precio de locura.

Los videojuegos de Star Wars son tan viejos como la industria misma, y es que la “galaxia muy, muy lejana” siempre ha sido un favorito para los desarrolladores animosos a explotar el medio de los videojuegos. En Steam, hay una buena selección de títulos clásicos como actuales para disfrutar jugando si eres fan.

Aunque el Día de Star Wars solo corresponde a una fecha (4 de mayo), la tienda de Valve lo celebró mucho antes y lo seguirá celebrando hasta este próximo jueves 7, con una serie de ofertas y descuentos que no te puedes perder.

Para ayudarte a entender la buena ganga que resultan, te hemos traído un top con los 10 mejores videojuegos de Star Wars que puedes comprar en oferta para celebrar el Star Wars Day:

1. Star Wars Battlefront

Empezamos con un título recién actualizado y que acaba de estrenar una buena razón para llevárnoslo. Star Wars Battlefront vuelve a tener un modo multijugador online desde el cierre de sus servidores en 2014. El título es simplemente una maravilla para los fanáticos de las batallas inmensas entre ejércitos de 30, 40 o hasta 60 jugadores, fiel al estilo de Battlefield.

Star Wars Battlefront corre en cualquier PC de gama baja y tiene un descuento actual del 50 % y puede adquirirse a solo 11 soles en Steam (3.25 dólares aproximadamente).

2. Star Wars Jedi Knight Jedi Academy

Así como Star Wars Battlefront nos lleva hacia una jugabilidad más de estilo Battlefield y basada en el trabajo en equipo, con Jedi Academy podemos dar rienda suelta a nuestra osadía y lanzarlos solos al campo de batalla.

Este título es similar a Battlefront pero cuenta con campaña y un modo multijugador en tercera persona que nos permite solo controlar a personajes especiales, aunque también uno que otro soldado.

El juego es apto para PC’s de gamas baja y tiene un descuento del 65 %. Puede ser tuyo por tan solo 7.70 soles en Steam (2.28 dólares aproximadamente).

3. Star Wars Episode I Racer

Continuamos con títulos aptos para toda PC y te recordamos este clásico juego de carreras y quizá el único recordado del olvidable Episodio I. Star Wars Episode I Racer es un título de carreras puesto y derecho que emula las secuencias de Podracing con una variedad inmensa de escenarios, oponentes, podcars y demás. Suena simple, pero logra una experiencia muy particular y fiel al estilo de Star Wars. ¿Lo mejor? Es compatible con mandos actuales.

Star Wars Episode I Racer solo necesita 1GB de RAM para correr bien y está de oferta a tan solo 7.70 soles en Steam (2.28 dólares).

4. Star Wars Galactic Battlegrounds Saga

Para seguir demostrando que Star Wars se adapta bien a todo, te recordamos que existe una versión de Age of Empires II adaptada a la franquicia de Skywalker. Star Wars Galactic Battlegrounds Saga no es un mod o una expansión del famoso juego de estrategia medieval, sino un videojuego completo que incluye campañas y civilizaciones de casi todas las eras mostradas en las películas y series.

Star Wars Galactic Battlegrounds Saga también es compatible con cualquier PC de gama baja y puedes adquirirlo con un descuento del 65 % a tan solo 4.72 soles en Steam (1.40 dólares aproximadamente).

5. Star Wars Jedi Knight Dark Forces II

¿Te sorprende la cantidad de clásicos de Star Wars capaces de correr en una tostadora? Aún hay más. Si te mencionábamos más arriba a Jedi Academy, debes saber que hablábamos también de una de las series más antiguas en videojuegos de Star Wars. Nos referimos a la legendaria Jedi Knight, saga que regaló más de una joya, como esta de 1997 que impresionó a todos por sus gigantescos niveles y su complejidad.

Star Wars Jedi Knight Dark Forces II es probablemente de los mejores títulos que puedes encontrar previo a la era de Half-Life. Puedes correrlo en cualquier computadora de gama baja y comprarlo por tan solo 4.72 soles en Steam (1.40 dólares).

6. Star Wars Knights of the Old Republic

Nada que decir de uno de los videojuegos comúnmente señalado como el mejor que pudo crearse sobre la Guerra de las Galaxias. Star Wars Knights of the Old Republic nos sigue demostrando que la franquicia combina perfectamente con los videojuegos, al traernos una de las obras más sublimes del género RPG. En este título podemos visitar ocho planetas con nuestra propia nave espacial, controlar y personalizar a nueve personajes de variedad de razas y entrar en contacto con las creaciones de George Lucas a un nivel que muy pocas películas han logrado.

Star Wars Knights of the Old Republic, también conocido como KOTOR, puede correr en cualquier PC con mínimo 256 MB de RAM y está de oferta a 7.70 soles en Steam (2.28 dólares aproximadamente).

7. Star Wars Empire at War

No creas que basta con un solo título por género, puesto que hay más de un desarrollador dispuesto a subir la valla y quedarse con la reputación de haber creado el mejor juego de disparos, carreras o estrategia, basado en Star Wars. Así pensaron los muchachos de Petroglyph en 2006, cuando vieron la oportunidad y lanzaron su primer videojuego: Star Wars Empire At War, una obra única digna de detenimiento pues lleva la estrategia en tiempo real a otro nivel junto a una jugabilidad difícil de imitar.

Star Wars Empire At War corre en cualquier computadora con tan solo 512 MB de RAM y tiene un descuento del 65 %. Puedes comprarlo a 12.95 soles en Steam (3.83 dólares aproximadamente).

8. LEGO Star Wars The Complete Saga

Una oferta especial para los más pequeños pero que vale la pena también para todo fan de Star Wars. Están ofreciendo la saga completa de videojuegos de LEGO basados en las seis primeras películas a un precio de locura: tan solo 9.25 soles en Steam (2.74 dólares) gracias al 75 % de descuento.

Para correr LEGO Star Wars The Complete Saga, tu PC solo necesitará 512 MB de RAM y 5GB de espacio libre. Los juegos son compatibles con mandos. También existen versiones de las ‘Guerras Clónicas’ y ‘El Despertar de la Fuerza’.

9. STAR WARS Rogue Squadron 3D

Para terminar con los títulos de antaño y capaces de correr en cualquier PC, no podíamos dejar de recomendar STAR WARS Rogue Squadron 3D. Se trata de una versión para computadoras del clásico título de la Nintendo 64 que antecedería al aclamado Rogue Squadron II para Gamecube. Aunque nos gustaría recomendar este último, solo tenemos disponible el primer título en Steam. Como todo juego de naves, sería imperdonable no tener las clásicas secuencia de la trinchera en la Estrella de la muerte y la misión para enredar a los AT-AT’s con tu Snow Speeder.

Puedes adquirirlo en Steam a 7.70 soles (2.28 dólares) y es compatible con cualquier computadora con mínimo 1 GB de RAM.

10. Star Wars Jedi: Fallen Order

Para cerrar este top tendremos que recurrir a la trampa. Pero solo porque no hay forma de ignorar la gran oferta de este último título AAA basado en la saga. Star Wars Jedi: Fallen Order está con un increíble descuento del 40 % y puede adquirirse por 120 soles en Steam (35 dólares aproximadamente) Quizá el precio más bajo hasta ahora en la plataforma.

Necesitarás una buena PC para correrlo (Intel i3-3220 o AMD FX-6100, 8GB de RAM y una GTX 650 o Radeon HD 7750 como mínimo) pero creemos que, si te lo puedes permitir, no hay pierde en obtener uno de los mejores títulos de Star Wars de todos los tiempos, que muchos ya elogian por recuperar la esencia de un solo jugador en la franquicia.

¿Hasta cuándo son las ofertas?

Como ves, lo mejor de estas ofertas en Steam es que incluyen muchos títulos no tan modernos y a precios minúsculos, pero que brillan por su calidad y son aptos para cualquier PC de gama baja actualmente. Así que ya lo sabes, si eres fan de Star Wars y tienes por ahí alguna computadora para desempolvar, aprovecha estos descuentos y celebra con nosotros.