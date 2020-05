PS4: el final de The Last of Us Part II hizo llorar a su director [VIDEO]

The Last of Us Part II finalizó oficialmente su desarrollo y entró en la conocida fase gold. Su director Neil Druckmann hizo el anuncio oficial en un video de YouTube donde aseguró que el final del videojuego de PS4 ya le ha provocado lágrimas en más de una ocasión.

The Last of Us Part II es probablemente el ultimo exclusivo first-party de PS4 que llegará a finales de su vida comercial. El mismo ha sido retrasado dos veces, pero ya fijó su fecha de lanzamiento para este 19 de junio.

Neil Druckmann mandó agradecimientos a todos los trabajadores de Naughty Dog involucrados en el proyecto, sobre todo por el esfuerzo de completar un videojuego, aunque exclusivo solo de PlayStation 4, en medio de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus:

“Incluso para nosotros que ya lo hemos jugado, y no puedo ni contar el número de veces, aún nos emociona. Acabo de terminar otra partida y estaba llorando al final de la misma”, señaló Druckmann.

El director no volvió a mencionar los casos de spoilers que surgieron a fines de abril cuando un grupo de hackers, ya identificados por Sony, publicaron decenas de videos y capturas de PS4 filtrando la historia de The Last of Us Part II.

PUEDES VER PS5: los demos no se descargarían y se podrían jugar al instante

¿Qué significa fase gold?

The Last of Us Part II alcanzó la fase gold de su desarrollo. Esta terminología es común para la industria de los videojuegos y resulta ser un equivalente a lograr un ‘master’ en la industria discográfica.

Alcanzar la ‘fase gold’ implica la existencia de una versión en disco final, que puede ser o no dorada, y que está lista para la reproducción y comercialización. Se usa tanto para consolas como la PS4, Xbox One, como para lanzamientos solo digitales, siendo el dorado (gold) un color simbólico.