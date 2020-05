Minecraft: el proyecto para recrear la Tierra entera llegó a Lima [VIDEO]

¿Qué tal un paseo por el centro de Lima? 🏛🏢 La ocupación de mi hijo por estos días de cuarentena, ha sido recrear el centro de Lima, en Minecraft. Cada esquina del Centro Cívico (incluyendo los interiores del centro comercial) la pista, la casa Roosvelt, el paseo de los héroes, el Sheraton, el edificio La Republica (recién me entero que así se llama 🙈) y nuestro Palacio de Justicia. Ha visto fotos, videos, imágenes de Google Street, se sabe las medidas, ha investigado las escalas y ha leído mucho para realizar esto, lastimosamente por ahora no está publicado en ningún sitio. Pero es parte de un proyecto colectivo que se llama #Buildtheearth que aún está en desarrollo. Por eso decidí grabar este pequeño video tour y compartirlo ❤️ ademas la letra de esta canción me remonta a pensar en cómo será el día en que podamos salir de casa y disfrutar de nuestra ciudad seguros 😊😊😊. Espero lo disfruten. Una reflexión más, los chicos están constante aprendizaje, todo el tiempo, aun cuando juegan videojuegos. Solo es cuestión de encontrar lo que les motiva 😉 Soundtrack: Mister Blue Sky “Sun is shinin' in the sky There ain't a cloud in sight It's stopped rainin' everybody's in the play And don't you know It's a beautiful new day, hey hey Runnin' down the avenue See how the sun shines brightly in the city On the streets where once was pity Mr. Blue Sky is living here today, hey hey” #martesdeteens #Limaparapequeños #Limaparaniños #minecraft